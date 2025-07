Apple Arcade: Blockbreaker-Game Angry Birds Bounce neu im Spiele-Abo

Das Angry Birds-Franchise wurde in den vergangenen Jahren bis zum Gehtnichtmehr gemolken: Neben einigen mobilen Spielen gab es irgendwann auch Kuscheltiere und anderen Merch zu den wütenden Vögeln zu kaufen, und auch ein Kinofilm schaffte es auf die großen Leinwände. Auch Apple Arcade mischt nun im Angry Birds-Fieber mit und stellt mit Angry Birds Bounce (App Store-Link) einen neuen Titel aus dem bekannten Universum zur Verfügung.

Angry Birds Bounce stammt erneut aus der Feder von Rovio Entertainment und kann bei einem aktiven Apple Arcade-Abonnement kostenlos aus dem App Store auf iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV geladen werden. Die App benötigt zur Installation neben iOS/iPadOS 13.0, macOS 11.0 oder tvOS 13.0 oder neuer auch rund 424 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Zum Start steht auch gleich eine deutsche Lokalisierung bereit.

Angry Birds Bounce ist seit dem gestrigen 3. Juli 2025 exklusiv auf Apple Arcade verfügbar und charakterisiert sich als eine neue Version einer der kultigsten Mobile Gaming-Serien aller Zeiten mit über fünf Milliarden Downloads. Das neue Spiel kombiniert das klassische Slingshot-Gameplay von Angry Birds mit Arcade-ähnlichen Brick-Breaker-Mechaniken und schafft so ein völlig neues actiongeladenes und chaotisches Abenteuer.

„Angry Birds Bounce erfindet die klassische Angry Birds-Formel mit einem vertikalen Twist neu und sorgt so für ein frisches Gameplay, während es der DNA der Marke treu bleibt. Wir freuen uns sehr, dieses neue Erlebnis mit der größten Auswahl an Angry Birds-Charakteren aller Zeiten exklusiv auf Apple Arcade anzubieten, und können es kaum erwarten, die Reaktionen unserer Spieler auf diesen neuen Titel zu sehen.“

So berichtet Bryan Cook, Game Lead für Angry Birds Bounce bei Rovio, zur Angry Birds-Neuerscheinung. Angry Birds Bounce kombiniert den klassischen Charme von Angry Birds mit einem Arcade-Brick-Breaker-Twist. Wenn die Schweine ihre Inseln übernehmen, müssen die Vögel im wahrsten Sinne des Wortes zurückschlagen, sich zu mächtigen Schwärmen zusammenschließen und sich in die Luft schleudern, um eine Armee von Schweinen zu besiegen und ihre Heimat zurückzuerobern.

Auch drei weitere neue Spiele bei Apple Arcade veröffentlicht

Mit strategischem Rogue-Lite-Gameplay ist jedes Level eine neue Herausforderung, in der die Spieler und Spielerinnen präzise Schüsse meistern, spannende Power-Ups freischalten und in jedem Durchgang Combos bilden müssen. Nach jedem Level kann man zudem ein neues Power-up wählen, so dass keine zwei Spiele identisch sind. Die eigenen Scharkräfte lassen sich jedes Mal anders aufbauen, um für einen unbegrenzten Wiederspielwert zu sorgen.

Angry Birds Bounce ist zudem nicht das einzige neue Spiel, das am 3. Juli dieses Jahres bei Apple Arcade neu veröffentlicht wurde, sondern es gibt auch drei weitere beliebte Games aus dem App Store: Kingdom Rush 5: Alliance TD+ (App Store-Link), der neueste Teil der beliebten Tower-Defense-Reihe; Suika Game+ (App Store-Link), ein unterhaltsames Puzzlespiel, in dem Früchte kombiniert werden müssen; und Crayola Scribble Scrubbie Pets+ (App Store-Link), das die beliebten Kinderspielzeuge von Crayola in digitale Begleiter verwandelt.

Apple Arcade kann im Rahmen eines Testzeitraums einen Monat lang kostenlos ausprobiert werden und kostet danach 6,99 Euro/Monat. Wer ein neues iPhone, iPad, Mac oder Apple TV erwirbt, erhält Apple Arcade drei Monate lang gratis.