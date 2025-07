Paramount+: Neue Preisstruktur wird von Rabattaktion begleitet

Neben Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und weiteren kämpft auch der Videostreaming-Dienst Paramount+ (App Store-Link) kontinuierlich um seine Anteile auf einem hart konkurrierenden Markt. Paramount+ bietet mittlerweile ein großes Sortiment an Filmen und Serien exklusiv an, darunter auch die beliebten Serien Yellowstone, South Park, Star Trek: Strange New Worlds, 1923 und Tulsa King.

Erst im vergangenen Monat hatte Paramount+ die eigene Tarifstruktur überarbeitet und bietet nun insgesamt drei verschiedene Optionen an, darunter erstmals auch eine günstige „Basis“-Einstiegsvariante, bei der zum Preis von 5,99 Euro/Monat Werbung eingeblendet und eine Wiedergabe mit 1080p Full HD auf einem Gerät gleichzeitig ermöglicht wird. Wie bei den anderen Abo-Optionen „Standard“ oder „Premium“ gibt es auch im Basis-Abo den gesamten Katalog von Paramount+ zum Ansehen.

Das bisher schon angebotene Standard-Abo ist mit der Umstellung im Juni etwas teurer geworden: Statt bisheriger 7,99 Euro/Monat muss man nun 9,99 Euro/Monat zahlen. Wer bereits ein Standard-Abo gebucht hat, kann dies bis auf weiteres zum alten Preis weiter nutzen. Hier gibt es bei einer Full HD-Auflösung auch die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und Inhalte für die Offline-Nutzung herunterzuladen.

Jede Menge sparen beim Videostreaming

Die Premium-Abostufe von Paramount+ bleibt unverändert bei 12,99 Euro/Monat. Hier können bis zu vier Streams gleichzeitig genutzt werden, und das bei einer Videoauflösung von bis zu 4K sowie mit HDR10 und Dolby Vision. Auch hier gibt es eine Download-Option für das Offline-Streaming. Alle drei Abo-Optionen können in einem siebentägigen kostenlosen Probe-Abo ausprobiert werden.

Noch bis zum 10. Juli dieses Jahres kann die bestehende und neue Kundschaft von Paramount+ drei Monate lang von einer Preisaktion des Streaming-Anbieters profitieren: Sie sparen 50 Prozent des regulären Monatspreises. Im Standard-Tarif zahlt man so statt 9,99 Euro nun 4,99 Euro/Monat, beim Premium-Abo sind es statt 12,99 Euro nun 6,49 Euro/Monat. Die Aktion gilt nur für eine Einzelbuchung und kann nicht mit anderen Probe-Abos oder Angeboten kombiniert werden.