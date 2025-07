Wochenend-Gewinnspiel: Starke Powerbank im Mini-Format

Da das Wochenende vor der Tür steht, startet auch unser wöchentliches Gewinnspiel. Diesmal ziemlich spontan, aber natürlich haben wir wieder ein schönes Produkt für euch. Damit ihr unterwegs immer online bleiben könnt, gibt es heute eine kompakte Powerbank von Voltme zu gewinnen, die 10.000 mAh Kapazität liefert.

Auf MagSafe muss man zwar verzichten, dafür stehen sowohl USB-C als auch USB-A zur Verfügung, um moderne und ältere Geräte anschließen zu können. Ein iPhone 16 lässt sich damit zum Beispiel 1,8-mal aufladen, ein iPad 11 immerhin noch 0,8-mal. Wenn man länger unterwegs ist und nicht ständig Zugriff auf eine Steckdose hat, sorgt die Powerbank dafür, dass man nicht plötzlich offline ist. Ein kleines Kabel wird direkt mitgeliefert, natürlich könnt ihr aber auch eure eigenen verwenden.

Ist die Powerbank leer, muss man ein eigenes Netzteil verwenden, um den Akku wieder aufzuladen. Dank Pass-Through-Laden könnt ihr währenddessen sogar euer Smartphone gleichzeitig laden. Die rund 25 Euro teure Powerbank habe ich in der schwarzen Ausführung hier – und natürlich verrate ich euch auch, wie ihr beim Gewinnspiel mitmachen könnt.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die Voltme Powerbank gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die Antwort auf folgende Frage schreiben:

Wie viel Output-Leistung liefert der USB-C-Port?

Der Einsendeschluss ist am Sonntag um 23:59 Uhr. Nach der Auslosung werden wir die Gewinnerin oder den Gewinner in unserem News-Ticker bekannt geben und per E-Mail informieren.