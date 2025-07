OpenVibe: Fediverse-Multi-Client für Mastodon, Bluesky etc. mit großem Update

Vor rund einem Jahr machte ein neuer Social Media-Client auf sich aufmerksam: Openvibe (App Store-Link). Kostenlos erhältlich für iPhones und iPads, verbindet die Anwendung mehrere soziale Netzwerke: Mit Openvibe kann man über eine einzige Schnittstelle mit Followern auf Mastodon, Nostr, Bluesky und Threads in einer kombinierten Timeline in Verbindung bleiben. Die App bietet auch die Möglichkeit, Cross-Posts in mehreren Netzwerken gleichzeitig zu veröffentlichen.

Laut CEO Matej Svancer hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, neuen Usern einen freundlichen, einfach zu bedienenden Einstieg in das offene soziale Web zu bieten. Das Entwicklerteam hatte ursprünglich im Jahr 2022 mit der Arbeit an einem Twitter-Client namens Tweetoshi begonnen, doch nachdem Elon Musk Twitter gekauft hatte, verlagerte sich der Schwerpunkt auf das offene Social Web, da viele der früheren User der App den Wechsel vollzogen hatten.

Openvibe adressiert den wachsenden Bedarf der User an Tools, die ihnen helfen, mit dem zunehmend fragmentierten Social Web Schritt zu halten. Neben dem Open-Source-Projekt Mastodon, einem dezentralen offenen sozialen Netzwerk, das auf dem ActivityPub-Protokoll basiert, gibt es auch Startups wie Bluesky, das mittlerweile über 35 Millionen Nutzer und Nutzerinnen aufweist und auf dem modernen AT-Protokoll aufbaut, sowie das dezentrale soziale Protokoll Nostr, das derzeit von Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey favorisiert wird. Auch Meta unterstützt mit dem eigenen Kurznachrichtendienst Threads mittlerweile ActivitiyPub, so dass eine grundsätzliche Kommunikation zwischen Mastodon und Threads gegeben ist.

Mittlerweile hat sich bei OpenVibe seit der Veröffentlichung im Sommer des letzten Jahres einiges getan, unter anderem gibt es nun auch eine Option, mehrere Accounts eines Netzwerks einbinden zu können. Mit der nun vorliegenden Version 1.12.0 von OpenVibe hat das Entwicklerteam nochmals einige spannende Neuerungen vorgenommen, die wir euch nachfolgend auflisten.

Videos posten und benutzerdefinierte Mastodon-Emojis nutzen

Seit der gestern vorliegenden Aktualisierung kann man mit OpenVibe nun Videos posten und diese direkt in der eigenen Timeline automatisch abspielen lassen. „So wird dein Feed lebendiger als je zuvor“, heißt es vom OpenVibe-Team im Changelog. Zudem hat man auch die Videowiedergabe und -verarbeitung verbessert, um ein insgesamt flüssigeres Erlebnis zu bieten.

Dieses Update umfasst darüber hinaus auch eine Unterstützung für benutzerdefinierte Emojis von Mastodon, eine bessere Leistung und verbesserte Übersetzungen. Man kann nun Links zu Beiträgen aus dem Menü „Mehr“ kopieren, und es wurde ein Bestätigungsschritt hinzugefügt, bevor man jemandem nicht mehr folgt. Dezente Animationen auf der unteren Tab-Leiste sollen zudem alles etwas lebendiger wirken lassen.

Die aktuelle Version 1.12.0 steht allen Usern von Openvibe ab sofort als kostenloser Download im deutschen App Store zur Verfügung, ist rund 81 MB groß und erfordert iOS/iPadOS 15.6 oder neuer zur Installation. Wenn ihr uns im Fediverse folgen wollt, findet ihr unsere appgefahren-Accounts bei Mastodon und Bluesky.