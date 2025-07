Flashes: Bluesky-App mit Instagram-Anleihen jetzt auch auf dem iPad nutzbar

Im Februar dieses Jahres haben wir euch erstmals die Bluesky-App Flashes for Bluesky (App Store-Link) vorgestellt, die vom gleichen Indie-Entwickler der Skeets-App (App Store-Link) für das gleiche soziale Netzwerk, Sebastian Vogelsang aus Berlin, stammt. Flashes for Bluesky hat nun ein spannendes Update erhalten, das vor allem iPad-Nutzern und -Nutzerinnen gefallen dürfte.

Flashes for Bluesky ist im Grunde genommen ein weiterer Bluesky-Client, konzentriert sich aber auf fotografische Inhalte im Kurznachrichtendienst. Das Layout von Bluesky erinnert mit Flashes daher stark an Bilder- und Videonetzwerke wie Instagram und das föderierte PixelFed, und hält eine Timeline mit bildschirmfüllenden Fotobeiträgen der gefolgten Nutzer und Nutzerinnen samt kleiner Beschreibungen bereit.

Laut Entwickler Sebastian Vogelsang wurde Flashes geschaffen, um ein Zuhause für visuelle Schöpfer auf Bluesky zu bieten. Während Bluesky selbst ein universelles soziales Netzwerk ist, verfeinert Flashes die die Erfahrung für User, die hauptsächlich Fotos und Videos posten. Der Entwickler sah die Chance, eine intuitive, visuell ausgerichtete App zu entwickeln, die die Dezentralisierung, das Eigentum an Inhalten und die Wahlfreiheit der User beibehält. Flashes stellt sicher, dass die Nutzer und Nutzerinnen das volle Eigentum an ihren Inhalten behalten, ohne an eine einzige Plattform gebunden zu sein.

Querformat, geteilte Ansicht und Multitasking inklusive

Ab sofort steht nun Flashes for Bluesky in der neuen Version 1.3 sowie einem kurz darauf gefolgten Bugfix-Update auf v1.3.1 im deutschen App Store zur Verfügung. Mit der Aktualisierung hat der Berliner Entwickler nun erstmals auch eine Variante für das iPad bereitgestellt, um die visuellen Inhalte von Bluesky auch auf einem größeren Bildschirm inklusive einer optionalen Seitenleiste genießen zu können. Das erklärt Sebastian Vogelsang im Changelog:

„Genieße deine Lieblingsfotos und -videos auf dem großen Bildschirm mit voller Unterstützung für Querformat, geteilte Ansicht und Multitasking. Stöbere, poste und interagiere ganz einfach – egal, ob du auf der Couch entspannen oder an deinem Schreibtisch arbeitest. Außerdem: zahlreiche Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen, damit alles reibungslos läuft.“

Flashes for Bluesky lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf das iPhone herunterladen und benötigt zur Installation neben 42 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 17.5 oder neuer. Auch auf dem Mac kann die iPhone-App ab macOS 14.5 und ab einem M1-Chip oder neuer genutzt werden. Der Entwickler plant, später Premium-Features für Flashes über ein Abo bereitzustellen, das 1,99 Euro/Monat oder 17,99 Euro/Jahr kosten soll. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklers. Im deutschen App Store kommt der Bluesky-Client auf sehr gute 4,7 von 5 Sterne.