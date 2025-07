Roborock F25 Ace im Angebot: Wendiger Wischsauger mit eindrucksvollen Extras

Mit den richtigen Gadgets macht auch der Hausputz Spaß: Heute könnt ihr euch den Nass-Trockensauger Roborock F25 Ace günstiger sichern, da ihr statt 549 Euro nur nicht 449 Euro bezahlt. Was ihr dafür bekommt, klären wir folgend.

Schnell einsatzbereit und durchdachtes Design

Der Roborock F25 Ace kommt sicher verpackt, wenn auch mit etwas zu viel Kunststoff. Immerhin: Die Anzahl unnötiger Schutzfolien hält sich im Gegensatz zu manch anderem Hersteller in Grenzen. Der Aufbau ist unkompliziert, da der Handgriff nur eingesteckt werden muss. Ein Kritikpunkt: Die Ladestation ist in Schwarz gehalten, das Kabel jedoch in Hellgrau – optisch nicht ganz stimmig.

Roborock F25 Ace dosiert Reinigungsmittel automatisch

Vor dem ersten Einsatz wird der Wassertank befüllt, der sich bequem aus dem unteren Teil des Geräts entnehmen lässt. Die Reinigungslösung wird automatisch beigemischt – hier punktet Roborock gegenüber der Konkurrenz: Bei Dreame muss sie beim neuen H15 Pro noch manuell hinzugefügt werden.

Wischsauger lässt sich einfach schieben

Der F25 Ace lässt sich leicht manövrieren. Möglich machen das die Dual-Motor-Räder mit adaptivem Schwenksystem. Ob vor oder zurück: Der Sauger unterstützt die Bewegungen aktiv. Das sorgt für ein besonders angenehmes Reinigungserlebnis.

Auch beim Thema Kantenreinigung zeigt sich der F25 Ace von seiner besten Seite. Bis auf 1 Millimeter kommt er an den Rand heran, auch an der Front wird nahezu randlos gereinigt.

Roborock F25 Ace reinigt auch unter Möbeln

Dank seines flachen Designs passt der Sauger unter Möbel mit nur 8,8 Zentimeter Höhe. Der Gerätekörper selbst kommt unter 12,5 Zentimeter hohe Hindernisse. Lediglich der Handgriff schränkt die Einsatzmöglichkeiten leicht ein.

Verbesserungswürdig:

Eine LED-Beleuchtung für bessere Sicht unter Möbeln fehlt.

Der Sauger schaltet sich nicht automatisch ab, wenn er aufrecht steht.

Reinigungsleistung & Selbstreinigung überzeugen

Ob eingetrocknete Ketchup-Flecken oder anderer hartnäckiger Schmutz: Der Roborock F25 Ace meistert das mit Bravour. Selbst im Boost-Modus hält der Akku über 25 Minuten durch – völlig ausreichend für eine normale Reinigung. In der Basisstation wird die Walze mit 90 Grad heißem Wasser gereinigt und getrocknet, wahlweise in 5 Minuten (laut und schnell) oder in 20 Minuten (leiser Modus).

App-Anbindung mit ungewöhnlichen Extras

Die zugehörige App bietet einige praktische Funktionen:

Sprache auf Deutsch umstellbar

Wassermenge individuell einstellbar

Und kurios, aber irgendwie cool: Der F25 Ace lässt sich ferngesteuert über die App bewegen – zwar ohne echten Nutzen, aber ein nettes Gimmick.

Fazit: Lohnt sich der Roborock F25 Ace?

Wer regelmäßig saugt und wischt, aber mehr Power als bei einem klassischen Wischroboter braucht, ist mit dem Roborock F25 Ace bestens bedient. Die Reinigungsleistung überzeugt, die Handhabung ist top und die Selbstreinigung funktioniert hervorragend.

Jetzt im Angebot für 449 Euro statt 549 Euro – ein fairer Preis für ein rundum gelungenes Gerät.