App Store: Apple benachrichtigt Entwickler über neues Altersbewertungssystem

Apple hat in einer E-Mail an Entwickler und Entwicklerinnen über die neue automatische Altersbewertung für Apps und Spiele im App Store informiert. Im Rahmen der bevorstehenden Erweiterung der Familienfunktionen waren detaillierte Stufen notwendig, die nun eingeführt werden.

Die Änderungen zur Altersfreigabe im App Store beinhalten feinere Abstufungen, um gerade Kindern und Jugendlichen mehr Sicherheit bei der Nutzung von Inhalten des App Stores zu geben. In der an Entwickler und Entwicklerinnen versendeten E-Mail teilt Apple mit, dass das Alters-Freigabesystem des App Stores künftig drei neue Altersstufen hinzufügt, 13+, 16+ und 18+. Diese reihen sich ein in die bereits bestehenden Freigaben für 4+ und 9+. Apple berichtet dazu in der E-Mail:

„Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir das Altersbewertungssystem für Apps und Spiele aktualisiert haben, um den Nutzern detailliertere Altersbewertungen bieten zu können. Außerdem haben wir neue Fragen zur Altersbewertung eingeführt, um sensible Inhalte in Ihrer App besser identifizieren zu können, und die Möglichkeit hinzugefügt, eine höhere Bewertung festzulegen, um die Mindestalteranforderung Ihrer App widerzuspiegeln.“

Apple berichtet weiter, dass man auf Grundlage der aktuellen Antworten auf den Fragebogen zur Altersfreigabe die Freigabe für jede der Apps automatisch an das neue System angepasst. Die neue Alterseinstufung wird dann auf Apple-Geräten mit Beta-Versionen von iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 und watchOS 26 angezeigt.

Die Altersbewertungen werden für jedes Land oder jede Region vergeben und können je nach den regionsspezifischen Eignungsstandards variieren. Im Bewertungsfragebogen gibt es eine Reihe neuer Pflichtfragen für Apps, die sich unter anderem auf In-App-Kontrollen, Funktionen, medizinische oder Wellness-Themen und auch gewalttätige Themen in der App oder dem Spiel beziehen. „Ihre Antworten auf diese Fragen helfen Apple dabei, eine bessere Einstufung zu berechnen, und unterstützen Sie dabei, ein altersgerechtes Erlebnis zu bieten“, heißt es dazu von Apple.

Apple gibt außerdem an, dass Entwickler und Entwicklerinnen den aktualisierten Fragebogen bei App Store Connect bis spätestens zum 31. Januar 2026 auszufüllen haben. Sollte man dem nicht nachgekommen sein, werden die App-Updates in App Store Connect so lange blockiert, bis die neuen Fragen beantwortet wurden.