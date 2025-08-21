Ratine: Entwickelt eine neue Morgen-Routine mit dieser App

Heute habe ich eine App für euch, die euch dabei helfen möchte, euren Start in den Tag mithilfe einfacher Routinen zu verbessern. Ratine (App-Store-Link) heißt die Anwendung, in die der Entwickler zwei Jahre Arbeit und Herzblut investiert hat. Das Ergebnis ist eine leicht zu bedienende, hübsch gestaltete iPhone-App, die euch auf einfache Art bei der Entwicklung einer neuen Morgen-Routine unterstützt.

Ratine führt euch nach Installation Schritt für Schritt durch die Einrichtung der App und dem Festlegen eurer idealen Routine. Benötigt wird zunächst eine Anmeldung mit eurem Apple-Account. Danach werdet ihr nach eurer idealen Schlafdauer und Aufwachzeit gefragt. Diese beiden Parameter werden dann als die beiden oberen Streifen eines Regenbogens dargestellt. Den dritten Streifen des Regenbogens machen die Aktivitäten aus, die ihr am Morgen erledigen möchtet.

Hier könnt ihr pro Tag festlegen, auf welche und wie viele Aktivitäten ihr euch „committen“ wollt, etwa „eine Minute stretchen“, „drei Minuten Zähne putzen“, oder „einmal Lächeln“. Die Auswahl der Aktivitäten, die sich hinterlegen lassen, ist sehr vielfältig und wird perspektivisch noch erweitert. Geordnet sind die Aktivitäten auch Kategorien, sodass ihr schnell nach der Aktivität suchen könnt, die ihr braucht. Meiner Meinung nach ist die bestehende Liste auch schon recht ausführlich, sodass man auch in dieser ersten Version schon nahezu alles findet, was man morgens so machen kann und möchte.

Wie gesagt, seid ihr frei in der Anzahl der Aktivitäten, die ihr pro Tag auswählt. Sobald ihr eine Aktivität erledigt habt, könnt ihr sie in der App entsprechend markieren. Am Ende eines jeden Tages werdet ihr nach eurem neuen Commit für den nächsten Tag gefragt. Hier wählt ihr dann alles aus, was ihr am kommenden Tag erreichen bzw. machen wollt. Euren Commit „besiegelt“ ihr dann mit einer Unterschrift.

Habt ihr ein Ziel erreicht (Schlafdauer, Aufwachzeit, Aktivitäten), füllen sich die Streifen des Regenbogens entsprechend aus. So seht ihr auf einen Blick, was ihr bereits erreicht habt. Wenn ihr Benachrichtigungen erlaubt, kann euch Ratine auch an die noch offenen Aktivitäten und euch auch an eure „Zu-Bett-Geh-Zeit“ erinnern.

Kostenlos laden und nutzen

Ratine könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store herunterladen und auch kostenfrei nutzen. Eine Premium-Version mit weiteren Funktionen soll folgen. Auch eine Apple-Watch-Version sowie verschieden KI-Features soll es perspektivisch geben. Wer sich über Reddit für das Beta-Testing der nächsten Version anmeldet, kann sich künftig drei Monate Premium gratis sichern.

Für alle, die gerne eine gesündere Morgen-Routine entwickeln wollen, lohnt sich ein Blick auf Ratine meiner Meinung nach auf jeden Fall. Die App macht das Entwickeln und Nachhalten der Routine sehr einfach und das Etablieren dieser Routinen zu einem spielerischen Erlebnis.