Shokz OpenDots One: Neue kabellose Open-Ear-Clips jetzt in Deutschland erhältlich

Ende April dieses Jahres haben wir euch die neuen OpenDots One von Shokz erstmals bei uns im Blog vorgestellt. Wer das Unternehmen noch nicht kennt: Shokz ist bekannt für sportlich orientierte Kopfhörer, die zumeist in einem Open-Ear-Design daherkommen. Mit den OpenDots One wurde damals ein weiteres neues Open-Ear-Modell vorgestellt, das ein ungewöhnliches Clip-Design aufweist.

Das Besondere der Shokz OpenDots One ist die Tatsache, dass die beiden Ohrhörer nicht in den Gehörgang gesteckt oder mit einem Bügel hinter den Ohrmuscheln befestigt werden, sondern über einen Clip mehr oder weniger um die Ohrmuschel herumgelegt werden. Dieses neuartige Design dürfte einigen von euch sicherlich schon durch die neuen Soundcore AeroClip bekannt sein, die Anfang April dieses Jahres auch in Deutschland gestartet sind.

Laut Shokz beträgt das Gewicht jedes Ohrhörers nur 6,5 Gramm, und dank des Open-Ear-Designs soll man Außengeräusche weiterhin gut wahrnehmen können. Dazu sorgt eine DirectPitch-Technologie dafür, das Schalllecks minimiert werden und die Musik, Podcasts oder weitere abgespielte Inhalte privat bleiben.

Das eigene Hörerlebnis lässt sich mit vier voreingestellten EQ-Modi und zwei benutzerdefinierten Profilen anpassen, zudem soll mit Dolby Audio „jede Note und jeder Beat zum Leben erweckt“ werden. Die Shokz Bassphere-Technologie integriert darüber hinaus zwei kreisförmige Treiber in einen einzigen Lautsprecher, der dadurch kraftvolle Bässe und kristallklare Höhen liefern soll.

Multi-Pairing und nach IP54 wasser- und schweißgeschützt

Die neuen Shokz OpenDots One sind nach IP54 wasserdicht und damit gegen Regen und Schweiß geschützt, erlauben Multi-Pairing, setzen auf eine touchbasierte Steuerung für Musik und Anrufe, und ermöglichen es durch eine Dynamic Ear Detection Technology, automatisch zu erkennen, welcher Earbud in welchem Ohr genutzt wird. Über die kostenlose Shokz-App lässt sich das Hörerlebnis zudem weiter konfigurieren.

Die Open-Ear-Kopfhörer sollen laut Hersteller eine bis zu 40-stündige Akkulaufzeit mit dem Ladecase bieten. Eine Akkuladung soll für bis zu zehn Stunden Musikwiedergabe ausreichen. Auch eine Schnellladefunktion ist mit an Bord: Eine zehnminütige Aufladung reicht für eine zweistündige Wiedergabezeit. Die OpenDots One unterstützen darüber hinaus auch Wireless Charging über Qi-kompatible Geräte.

Das Unternehmen Shokz hat nun bekanntgegeben, dass die neuen OpenDots One ab dem heutigen 21. August auch flächendeckend in Deutschland verfügbar sind. Die Neuerscheinung kann in den beiden Farbvarianten Grau und Schwarz zum Preis von 199 Euro ab sofort über den Shokz-Webshop sowie bei Amazon und im stationären Handel bei MediaMarkt, Saturn, Expert und Cyberport erworben werden. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die Neuerscheinung nochmals im Detail.