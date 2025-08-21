Google-Neuheiten: Google Pixel 10 Pro und Fold, Pixel Watch 4 und Pixel Buds 2a

Google hat noch vor Apple ein eigenes Produkt-Feuerwerk gezündet und eine ganze Reihe neuer Geräte, darunter die neuesten Pixel 10-Smartphones, die Smartwatch Pixel Watch 4 und die In-Ears Pixel Buds 2a im Rahmen des Made my Google 2025-Events präsentiert. Wir schauen über den Tellerrand und stellen die Neuheiten in aller Kürze vor.

Google Pixel 10

Google hat das neue Pixel 10 vorgestellt, das das Einsteiger-Modell in der Welt der Pixel-Smartphones markiert. In der neuen Version gibt es erstmals eine Telephoto-Linse mit 10,8 MP und 5-fachem Zoom sowie 20x Super Res Zoom, wie bei allen anderen Smartphones der Reihe auch. Das Kamera-Setup wird komplettiert durch eine 48 MP-Weitwinkellinse und eine 13 MP-Ultraweitwinkellinse.

Das Display erreicht eine maximale Helligkeit von bis zu 3.000 Nits – beim Pixel 9 waren es noch 2.700 Nits. Verbesserungen gibt es auch beim Lautsprecher auf der Oberseite des Pixel 10, der über mehr Bass und bessere Audioqualität verfügen soll. Google gibt für das Gerät eine Akkulaufzeit von mehr als 30 Stunden mit einem 4.970 mAh-Akku sowie Aufladen per Qi2 und 15 Watt an.

Im Inneren des Pixel 10 werkelt ein Tensor G5-Chip mit 12 GB RAM, WLAN wurde von WiFi 7 aus dem letzten Jahr auf WiFi 6e heruntergestuft, zudem gibt es Bluetooth 6. Das Google Pixel 10 wird in den Farben Obsidian (Schwarz), Frost (Weiß), Lemongrass (Neongrün) und Indigo (Dunkelblau) zu Preisen ab 899 Euro bei 128 GB Speicher erhältlich sein. Vorbestellungen im Google-Webshop sind jetzt bereits möglich.

Google Pixel 10 Pro und 10 Pro XL

Im direkten Vergleich zum Basismodell, dem Pixel 10, erscheinen die Verbesserungen bei den Flaggschiff-Modellen Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL nicht sonderlich groß. Das 6,3″-Modell verfügt über einen 4.870 mAh-Akku und unterstützt Qi2-Laden mit 15 Watt, das 6,8″-Modell kommt auf einen 5.200 mAh-Akku sowie Qi2.2-Laden mit bis zu 25 Watt. Beide Geräte sollen über eine mehr als 30-stündige Akkulaufzeit verfügen.

Auch im Hinblick auf das Display hat sich im Vergleich zu den Vorgängern etwas getan: Das verwendete Super Actua Display ist mit 3.300 Nits 10 Prozent heller, und beim Pixel 10 Pro XL soll der bisher lauteste und bassstärkste Lautsprecher zum Einsatz kommen. Bei beiden Geräten werkelt ein Tensor G5-Chip mit 16 GB RAM im Inneren, ebenso wie Bluetooth 6 und Thread.

Kameratechnisch gibt es die gleiche Megapixel-Ausstattung bei den drei Linsen wie bei den Vorgänger-Modellen, allerdings wurde der Bildprozessor, ein neuer Pixel ISP, aktualisiert. Es gibt unter anderem eine fortgeschrittene OIS (Optical Image Stabilization), Night Sight Video, Aufnahmen mit bis zu 8K Auflösung und Super Res Zoom-Video. Die 5x Telephoto-Linse leistet bis zu 100-fachen Zoom über Pro Res Zoom, zudem gibt es einen High-Res Porträtmodus mit 50 Megapixel. Das Google Pixel 10 Pro wird in Obsidian, Porcelain, Moonstone und Jade zu Preisen ab 1.099 Euro bei 128 GB Speicher, das Pixel 10 Pro XL ab 1.299 Euro mit 256 GB Speicher angeboten werden und kann ab sofort bei Google vorbestellt werden.

Google Pixel 10 Pro Fold

Auch bei der neuesten Generation des Google Foldable-Smartphones, dem Google Pixel 10 Pro Fold, hat sich einiges getan. Das verbaute Scharnier soll zweimal so haltbar sein wie das des Modells aus dem Vorjahr und sich laut Google mehr als 10 Jahre lang problemlos falten lassen. Zum Einsatz kommt zudem ultradünnes Glas samt zweischichtiger transparenter Folien für einen Schutz vor Schäden bei versehentlichem Fallenlassen. Das 8-Zoll-Super-Actua-Flex-Display kommt in der neuesten Generation auf eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits – bisher waren es 2.700 Nits.

Ebenfalls neu ist eine Staub- und Wasserbeständigkeit nach IP68, die zum ersten Mal bei einem Foldable zum Einsatz kommt. Google setzt im Kamerabereich eine neue 48-MP-Weitwinkelkamera, die die 10,5-MP-Ultraweitwinkel- und 10,8-MP-Tele-Kamera ergänzt, ebenso wie eine Möglichkeit, das Gerät über Qi2 aufladen zu können. Auch das Foldable wird von einem Tensor G5 mit 16 GB RAM angetrieben, zudem kann das Pixel 10 Pro Fold jetzt auch mit bis zu 1 TB Speicherplatz bestellt werden. Das Pixel 10 Pro Fold kann ab heute ab 1.899 Euro für 256 GB in den Farben Moonstone und Jade bei Google vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab dem 9. Oktober 2025 erfolgen.

Google Pixel Watch 4

Im Bezug auf das Design hat sich bei der neuen Google-Smartwatch, der Google Pixel Watch 4, nichts getan. Allerdings gibt es trotzdem einige Änderungen in Bezug auf die Hardware. Das Display ist nun tatsächlich gewölbt, und nicht mehr nur das Glas gebogen worden. So konnte man beim sogenannten Actua 360-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits 10 Prozent mehr Bildschirmfläche und einen 16 Prozent dünneren Rahmen realisieren. Auch das Aufladen hat sich geändert: Die Pixel Watch 4 wird jetzt hochkant in die Ladestation gestellt und über erhöhte Kontakte neben der Lautsprecher-Öffnung an der Seite geladen.

Im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist die Google Pixel Watch 4 das erste Wearable des Unternehmens, bei dem sich das Display und der Akku leicht austauschen lassen. Im Inneren werkelt ein Snapdragon W5 Gen 2mit einem neuen ML-Coprozessor: Diese Kombination soll für eine 25 Prozent längere Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden beim kleineren 41 mm-Modell, sowie rund 40 Stunden beim 45 mm-Modell sorgen.

Google stellt mit der Pixel Watch 4 auch neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen bereit, darunter eine KI-gestützte Aktivitätserkennung, ein Gemini-unterstützter Coach, eine Notfall-Satellitenverbindung und ein Dual-Frequenz-GPS. Die neue Pixel Watch 4 wird ebenfalls ab dem 9. Oktober dieses Jahres ab 399 Euro bei Google in fünf Farbvarianten erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Google Pixel Buds 2a

Last but not least hat Google im Rahmen des Events auch neue Pixel Buds mit der Bezeichnung 2a präsentiert, die nach dem Erscheinen des Originals vier Jahre auf sich warten ließen. Im Vergleich zu den Pixel Buds Pro kommen sie mit einer 1,5-mal besseren aktiven Geräuschunterdrückung daher und weisen ein kompakteres Design als der Vorgänger der 2er-Serie auf.

Die In-Ear-Ohrhörer verfügen über eine IP54-Zertifizierung zum Schutz vor Schweiß und Wasser und kommen mit einem kleineren Ladecase daher, bei dem der Akku ausgetauscht werden kann. Die Akkulaufzeit beträgt sieben Stunden mit einer Ladung und aktiviertem ANC sowie 20 Stunden über das Ladecase. Die neuen Google Pixel Buds 2a sind in den Farben Hazel (Grüngrau) und Iris (helles Lila) zum Preis von 149 Euro ab dem 9. Oktober 2025 erhältlich und können ab sofort im Google-Webshop vorbestellt werden.