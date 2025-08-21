Devolo schaltet seine Home Control-Server ab

Bereits beim Kauf von Smart Home Geräten sollte man darauf achten, dass man nicht von den Servern eines einzelnen Anbieters abhängig ist. Denn wenn die abgeschaltet werden, sind die Geräte nicht mehr nutzbar. Im besten Fall verbinden sich eure Geräte mit einem weit verbreiteten Standard, etwa mit Matter oder auch Zigbee. Dann hat man immer noch alternative Wege. Genau das ist nun auch bei Devolo der Fall.

Der auf Netzwerklösungen spezialisierte Hersteller aus Aachen hat vor einigen Jahren mit „Home Control“ ein eigenes Smart Home System angeboten, das unter anderem Thermostate, Smart Plugs, Rauchmelder und Bewegungssensoren bot. Nun teilt man mit: „Devolo wird die Server des Smart-Home-Systems Home Control am 31. Dezember 2025 abschalten.“

Devolo Home Control startete vor 10 Jahren

Glücklicherweise bleiben die Gerät aber weiterhin nutzbar. Entweder im Offline-Modus, dann aber mit eingeschränkter Funktionalität. Alternative kann man die Home Control-Zentrale gegen ein Z-Wave Gateway anderer Hersteller austauschen, um Home Control-Sensoren und -Aktoren weiterhin zu nutzen. Eine universelle Lösung ist beispielsweise Homey Pro. Der Smart Home Hub aus den Niederlanden hat auch einen Z-Wave Funkchip integriert.

Nach mehr als 10 Jahren ist damit das offizielle Ende von Devolo Home Control besiegelt. Ohnehin hat sich dort in den letzten Jahren, auch bedingt durch die zwei Insolvenzen, nicht mehr viel getan. „Den Entschluss, die Home Control-Server abzuschalten, haben wir uns nicht leichtgemacht und wir verstehen die Enttäuschung unserer Home Control-Kunden. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung haben wir uns entschlossen, dass Devolo sich künftig auf die wachstumsstärkeren Geschäftsbereiche ‚Home Networking‘ und ‚Industrial‘ konzentriert“, fasst Heiko Harbers, General Manager von Devolo, zusammen.