Fire TV-Soundbar Plus jetzt zum neuen Bestpreis erhältlich

Wenn mich jemand nach einer Soundbar für den Fernseher fragt, dann ist meine erste Empfehlung die Sonos Beam der zweiten Generation. Eine kompakte Soundbar mit vielen Funktionen und vor allem der Option, das System später noch auszuweiten. Beispielsweise mit einem Subwoofer oder Rear-Speakern. Mit einem aktuellen Preis von 369 Euro ist die Eintrittskarte in die Sonos-Welt aber auch nicht gerade günstig.

Falls ihr auf den ganzen Schick-Schnack verzichten könnt und einfach nur eine gute Soundbar mit ein paar Extras sucht, dann ist die Fire TV-Soundbar Plus von Amazon eine interessante Alternative. Diese bekommt ihr jetzt für 189,99 Euro (Amazon-Link), das ist ein neuer Bestpreis und noch günstiger als am Prime Day.

Auch wenn es der Name vermuten lässt, ist in der Soundbar keine Fire TV Technik verbaut. Es handelt sich um eine klassische Soundbar, die mit dem HDMI ARC/eARC Anschluss des Fernsehers verbunden wird und die Audio-Ausgabe aller Inhalte sofort verbessert. Wenn man gerade kein Fernsehen schaut, kann man die neue 369 Euro TV Soundbar Plus von Amazon als ganz klassischen Bluetooth-Lautsprecher verwenden und ganz einfach Musik vom iPhone, iPad oder anderen kompatiblen Geräten abspielen. Features wie Mikrofone oder Alexa sind aber nicht mit dabei.

Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann man, ganz ohne App, auf vier Sound-Profile zugreifen und den Klang ein wenig nach den eigenen Wünschen anpassen:

Film: Verstärkt Höhen und Tiefen und sorgt für klare Stimmen

Verstärkt Höhen und Tiefen und sorgt für klare Stimmen Musik: Verstärkter Bass, erweiterte Surroundeffekte

Verstärkter Bass, erweiterte Surroundeffekte Sport: Klare Kommentatorstimme, Geräuschkulisse und Surroundeffekte

Klare Kommentatorstimme, Geräuschkulisse und Surroundeffekte Nacht: Klare Dialoge bei geringer Lautstärke, minimaler Bass

Meine Kollegin Mel hat die Fire TV-Soundbar Plus bereits ausprobiert und konnte auch den Klang unter die Lupe nehmen. Hier ihr Eindruck:

Nachdem ich schon den kleineren Bruder mit meinem Fernseher ausprobiert habe und klanglich dort nicht immer ganz zufrieden war, kann ich beim größeren Geschwisterteil definitiv eine Empfehlung aussprechen. Der Sound ist voll, warm, verfügt über eine gute Klarheit und eine ausreichende Lautstärke, um ein ganzes Wohnzimmer in ein Heimkino zu verwandeln.

Natürlich darf man eine solche einfache Soundbar nicht mit einem vollwertigen HiFi-Setup für mehrere Hundert Euro vergleichen. Für 189,99 Euro dürfte das Verhältnis aus Preis und Leistung aber definitiv stimmen.