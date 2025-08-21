Fire TV-Soundbar Plus jetzt zum neuen Bestpreis erhältlich

Wenn mich jemand nach einer Soundbar für den Fernseher fragt, dann ist meine erste Empfehlung die Sonos Beam der zweiten Generation. Eine kompakte Soundbar mit vielen Funktionen und vor allem der Option, das System später noch auszuweiten. Beispielsweise mit einem Subwoofer oder Rear-Speakern. Mit einem aktuellen Preis von 369 Euro ist die Eintrittskarte in die Sonos-Welt aber auch nicht gerade günstig.
Falls ihr auf den ganzen Schick-Schnack verzichten könnt und einfach nur eine gute Soundbar mit ein paar Extras sucht, dann ist die Fire TV-Soundbar Plus von Amazon eine interessante Alternative. Diese bekommt ihr jetzt für 189,99 Euro (Amazon-Link), das ist ein neuer Bestpreis und noch günstiger als am Prime Day.
Auch wenn es der Name vermuten lässt, ist in der Soundbar keine Fire TV Technik verbaut. Es handelt sich um eine klassische Soundbar, die mit dem HDMI ARC/eARC Anschluss des Fernsehers verbunden wird und die Audio-Ausgabe aller Inhalte sofort verbessert. Wenn man gerade kein Fernsehen schaut, kann man die neue 369 Euro TV Soundbar Plus von Amazon als ganz klassischen Bluetooth-Lautsprecher verwenden und ganz einfach Musik vom iPhone, iPad oder anderen kompatiblen Geräten abspielen. Features wie Mikrofone oder Alexa sind aber nicht mit dabei.
Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann man, ganz ohne App, auf vier Sound-Profile zugreifen und den Klang ein wenig nach den eigenen Wünschen anpassen:
- Film: Verstärkt Höhen und Tiefen und sorgt für klare Stimmen
- Musik: Verstärkter Bass, erweiterte Surroundeffekte
- Sport: Klare Kommentatorstimme, Geräuschkulisse und Surroundeffekte
- Nacht: Klare Dialoge bei geringer Lautstärke, minimaler Bass
Meine Kollegin Mel hat die Fire TV-Soundbar Plus bereits ausprobiert und konnte auch den Klang unter die Lupe nehmen. Hier ihr Eindruck:
Nachdem ich schon den kleineren Bruder mit meinem Fernseher ausprobiert habe und klanglich dort nicht immer ganz zufrieden war, kann ich beim größeren Geschwisterteil definitiv eine Empfehlung aussprechen. Der Sound ist voll, warm, verfügt über eine gute Klarheit und eine ausreichende Lautstärke, um ein ganzes Wohnzimmer in ein Heimkino zu verwandeln.
Natürlich darf man eine solche einfache Soundbar nicht mit einem vollwertigen HiFi-Setup für mehrere Hundert Euro vergleichen. Für 189,99 Euro dürfte das Verhältnis aus Preis und Leistung aber definitiv stimmen.
- Fire TV-Soundbar Plus – Einfach einzurichtende All-in-one-Soundbar mit 3.1-Klang und gehobenem Audio-Erlebnis. Mit integriertem Bass, klaren...
- Kraftvoller Sound mit Stil – Bring dein Entertainment auf eine ganz neue Stufe, mit ansprechendem Klang, ansprechender Klarheit und überzeugender...
Kommentare 1 Antwort
Habe diese Soundbar schon einige Zeit im Einsatz. Hatte sie damal bei Erscheinen vorbestellt. Ich muss sagen das sie voll und ganz ihren Zweck erfüllt. Klar gibt es bessere, diese aber erheblich teurer. Wer eine solide Soundbar für den kleinen Geldbeutel sucht ist mit der Fire TV Soundbar Plus gut bedient.
Schade ist nur das diese anders wie in den USA hier nicht als 5.1 System mit Subwoofer und Rearspeaker erhältlich ist. Aber vielleicht kommt es ja noch als Erweiterungen.