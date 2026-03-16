EcoFlow Delta 3 Classic: Kompakte Powerstation für 599 Euro

Im Duell mit Anker Solix hat EcoFlow heute eine neue, kompakte Powerstation mit einer Kapazität von 1.024 Wattstunden vorgestellt. Die EcoFlow Delta 3 Classic ist ab sofort für 599 Euro erhältlich und steht damit in direkter Konkurrenz mit der Anker Solix C1000 Gen 2, die mit derzeit reduzierten 649,99 Euro in einer ähnlichen Preisklasse unterwegs ist.

Das bietet die EcoFlow Delta 3 Classic

Die EcoFlow DELTA 3 Classic Powerstation ist eine kompakte Powerstation mit bis zu 1.800 Watt Dauerleistung und kurzzeitig bis zu 3.600 Watt Spitzenleistung, sodass sich auch leistungsstärkere Geräte betreiben lassen. Geladen wird die Station wahlweise über das Stromnetz, per Solarpanel, im Fahrzeug oder über eine Kombination dieser Quellen. Beim Netzladen erreicht sie in rund 45 Minuten etwa 80 Prozent Akkustand.

Im Vergleich zu anderen Modellen setzt EcoFlow bei der Delta 3 Classic bewusst auf ein einfacheres Konzept ohne Erweiterungsoptionen. Der Fokus liegt auf Leistung und schneller Ladezeit zu einem niedrigeren Preis. Es stehen zwei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung.

Die Powerstation wiegt 12,1 Kilogramm, arbeitet mit unter 30 Dezibel relativ leise und nutzt eine langlebige LFP-Batterie. Über eine App lassen sich Status und Einstellungen überwachen.

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Das bietet die Konkurrenz von Anker Solix

Die Anker Solix C1000 Gen 2 ist in einer ähnlichen Gewichtsklasse unterwegs, was bei der identischen Kapazität von 1.024 Wattstunden wenig verwunderlich ist. Unterschiede gibt es bei der Leistung, hier bietet die Powerstation von Anker mit 2.000 Watt zwar etwas mehr Dauerleistung, mit 3.000 Watt aber eine etwas niedrigere Spitzenleistung.

Was in der Praxis aber wohl eher einen Unterschied macht, sind die Anschlüsse. Die Anker Solix C1000 Gen 2 bietet insgesamt vier AC-Steckdosen und einen dritten USB-C-Port. Hier können also deutlich mehr Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.

Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Powerstation von Anker Solix mit einem regulären Preis von 769 Euro eine Ecke teurer ist. Aktuell fällt der Preisunterschied aufgrund der Frühlingsangebote jedoch nicht so groß aus.