WhatsApp arbeitet an Gast-Funktion ohne App-Installation

Der ziemlich gut informierte Kanal WABetaInfo hat mal wieder ein paar neue Details rund um unseren „liebsten“ Messenger. Aktuell soll sich eine Gast-Funktion in Entwicklung befinden, die eine Chat-Möglichkeit ganz ohne Anmeldung und Installation der WhatsApp-Anwendung ermöglichen soll.

Los geht es natürlich mit jemandem, der WhatsApp bereits im Einsatz hat. In WhatsApp wird sich ein Link erstellen lassen, den man dann mit der gewünschten Person teilt – etwa per E-Mail oder mit einer klassischen SMS. Dieser Link kann im Browser geöffnet werden und ermöglicht einen Start des Chats ohne eine vorherige Installation von WhatsApp.

An der Sicherheit soll es dabei trotzdem nicht mangeln. Auch die Chats zwischen Browser und WhatsApp sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Auf der anderen Seite zeigt WhatsApp innerhalb der App ganz klar an, dass man gerade mit einem „Gast“ chattet. Zudem gibt es noch einige Einschränkungen, die beachtet werden sollten.

WhatsApp-Chats mit Gästen haben einige Einschränkungen

„Insbesondere unterstützen Gast-Chats keine Gruppenchats und keine Funktionen zum Teilen von Medien, einschließlich Stickern und Sprachnachrichten. Außerdem sind andere Anhänge wie Fotos, Videos, Dokumente und GIFs nicht verfügbar. Sprach- und Videoanrufe werden ebenfalls nicht unterstützt, da der Gastzugang nur für einfache, vorübergehende Nachrichtenübermittlung gedacht ist“, heißt es im Bericht auf WABetaInfo. Nach 10 Tagen ohne Aktivität werden Chats mit Gästen automatisch gelöscht.

Offiziell angekündigt ist die neue Funktion von WhatsApp bisher nicht. Aktuell scheinen wir uns noch in der frühen Beta-Phase zu befinden, in der die Funktion an immer mehr Nutzerinnen und Nutzer aus dem Beta-Test ausgerollt wird. Sobald sich an dieser Front etwas tun wird, werden wir euch natürlich noch einmal mit einem weiteren Artikel informieren.