TP-Link: Neuer Deco BE65 Mesh-Router mit Wi-Fi 7 vorgestellt

Seit diesem Jahr ist die Wi-Fi-7-Technologie hierzulande verfügbar, was eine WLAN-Geschwindigkeit von 36 GB/s möglich macht. Das Unternehmen TP-Link hat dafür nun mit dem Deco BE65-Mesh-Router (Amazon-Link) die passende Hardware im Programm, mit der ihr zuhause das superschnelle WLAN nutzen könnt. Der Deco BE65 ist ab sofort für 349 Euro erhältlich, wobei ihr bei Amazon schon ab 311 Euro zuschlagen könnt.

Bis zu 9.214 Mbps Übertragungsrate kann mit dem Deco BE65 realisiert werden. Auch Multi-Link-Operationen für einen höheren Durchsatz, verringerte Latenzzeiten und erhöhte Zuverlässigkeit sind möglich. Der Router kommt außerdem mit 320-MHz-Kanälen, was die Bandbreite verdoppelt und somit mehrere zeitgleiche Übertragungen bei jeweils schnellstmöglicher Geschwindigkeit erlaubt.

Deco BE65 5G mit 5G-Konnektivität

Wer lieber auf 5G setzt, hat mit dem speziell um diese Konnektivität ergänzten Deco BE65-5G das passende Produkt an der Hand. Dieser Router ist zum Preis von 599 Euro erhältlich; bei Amazon wird er gerade für 617,04 Euro gehandelt. Er richtet sich an alle Nutzer, die nicht über traditionelle Breitbandanschlüsse im Netz unterwegs sind. So kann dann die maximale Geschwindigkeit des 5G-Netzes auch im heimischen WLAN genutzt werden.

Diverse Funktionen für zuverlässiges und sicheres WLAN

Der Deco BE65 kann dank seiner Mesh-Technologie und auch in Kombination mit weiteren Access Points auch große und verwinkelte Wohnflächen mit WLAN abdecken. Wer bestimmte Geräte lieber bei LAN-Kabel verbinden möchte, hat beim Deco BE65 ebenfalls die Möglichkeit dazu. Das Gerät verfügt in beiden Ausführungen (einschließlich der 5G-Variante) über mehrere 2.5-Gbit/s-Ethernet-Ports. Beim 5G-Modell kommt mit drei Ports, die Standardversion mit vier.

Dank der KI-unterstützen Roamingtechnologie der beiden Router-Varianten werden die Signalstärker aller Geräte im Netzwerk sowie die aktuellen Netzwerkbedingungen automatisch überwacht. So soll das System in der Lage sein, immer den jeweils besten Access Point zu finden und den Wechsel zwischen den Points perfekt zu timen.

Wer sein Smart Home besonders sicher einrichten möchte, kann mit den Deco-Routern ein separates WLAN für diese Geräte erstellen, das WPA3-verschlüsselt ist.

Einrichtung erfolgt per App

Die Einrichtung der Deco-BE65-Router erfolgt bei App. Dazu müsst ihr einfach die TP-Link-Deco-App aus dem App Store laden und den Deco-Router verbinden. Durch die Einrichtung des Geräts werdet ihr dann schrittweise durchgeführt.

Deco BE65 Mesh-Router ab sofort erhältlich

Der Deco-BE65-Router ist ab sofort für eine UVP vom 349 Euro, bzw. 699 Euro im 2er-Pack erhältlich. Der Deco-BE65-5G-Router kann ebenfalls ab sofort bestellt werden. Er kostet 599 Euro. Bei Amazon sind beide Geräte gerade noch günstiger zu haben.