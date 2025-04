RainViewer: Version 6.6 liefert intelligentere Wetterprognosen

Über die Wetter- und Regenradar-App Rain Viewer (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Die Anwendung konzentriert sich vornehmlich auf Niederschlagsinfos und -karten für die ganze Welt, bietet darüber hinaus aber auch stündliche und tägliche Wettervorhersagen sowie Infos zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Luftqualität, Unwetterwarnungen und mehr.

Rain Viewer lässt sich kostenlos auf das iPhone, das iPad und die Apple Watch herunterladen und benötigt zur Installation mindestens iOS/iPadOS 15.0 oder watchOS 10.0 oder neuer. Die rund 219 MB große Anwendung steht auch komplett in deutscher Sprache zur Verfügung und lässt sich über ein Abonnement mit zusätzlichen Funktionen versehen, das im Jahr 18,99 Euro kostet.

Nun meldet sich das US-amerikanische Entwicklerteam von MeteoLab mit einem frischen Update für RainViewer zurück. Die jetzt erfolgte Aktualisierung hebt die Anwendung auf Version 6.6 an, die laut Aussage des RainViewer-Teams „einen bedeutenden Fortschritt in der Wettertechnologie für Privatanwender“ darstellt. Mit dem Update halten fortschrittliche Tools wie ein Modellwechsel, 72-Stunden-Vorhersagen sowie eine globale Radarabdeckung Einzug.

Das sind die Neuerungen im Detail.

72-Stunden-Vorhersage mit Modellwechsel: Nutzer und Nutzerinnen können jetzt Niederschlags- und Temperatur-Trends bis zu drei Tage im Voraus verfolgen – mit anpassbaren Vorhersagen, die auf führenden globalen Modellen (GFS, ECMWF, ICON) basieren.

Nutzer und Nutzerinnen können jetzt Niederschlags- und Temperatur-Trends bis zu drei Tage im Voraus verfolgen – mit anpassbaren Vorhersagen, die auf führenden globalen Modellen (GFS, ECMWF, ICON) basieren. Globale Niederschlagsverfolgung mit Radar XL: Eine hochauflösende Radar-Satelliten-Hybridebene für präzise Wetterverfolgung, selbst in radararmen Regionen – aktualisiert alle 10 Minuten.

Zu den weiteren Highlights des Updates gehören auch ein Echtzeit-Live-Modus mit gerade aktuellen Bedingungen, eine vollständig anpassbare Radar-Zeitleiste, gruppierte Wetterwarnungen nach Dringlichkeit, sowie ein intelligenter Leitfaden zur Entdeckung neuer Funktionen.

Gerade die neue Auswahl der Vorhersage-Modelle ist für Nutzer und Nutzerinnen praktisch: So können sie selbst entscheiden, welches Modell am besten zu den realen Bedingungen in der eigenen Umgebung passt, und so informierte Entscheidungen treffen. RainViewer steht weiterhin kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit und wird dort im Durchschnitt mit 4,3 Sternen in den Reviews bewertet.