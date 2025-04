ChatGPT-Suche: Jetzt mit optimiertem Shopping-Erlebnis

OpenAI, das Unternehmen hinter dem beliebten Chatbot ChatGPT, hat gestern mit der Einführung mehrerer Verbesserungen in ChatGPT Search, der Suchfunktion der KI, begonnen. Damit wurde auch ein optimiertes Shopping-Erlebnis für Online-Käufe auf den Weg gebracht. Zudem kündigte OpenAI weitere Optimierungen, darunter eine Suche in WhatsApp und verbesserte Zitationen, an.

Wir alle haben es sicher schon einmal erlebt: Online-Shopping kann schnell überfordern. Unzählige Tabs, Rezensionen und technische Details wollen durchforstet werden. Anstatt sich mühsam durch endlose Trefferlisten zu scrollen, können User mit ChatGPT nun einfach ein Gespräch führen: Man stellt Rückfragen, vergleicht Produkte und richtet den Blick auf wichtige Features. „Und das alles klar, verständlich und in einfacher Sprache“, erklärt das ChatGPT-Team dazu.

Mit den Shopping-Verbesserungen von ChatGPT kann man jetzt Produkte suchen, Optionen vergleichen und den Warenkorb direkt in der Unterhaltung abschließen. ChatGPT zeigt personalisierte Empfehlungen, anschauliche Produktbilder, Preise und Bewertungen, jeweils mit einem Klick zum Händler. Zu den ersten Pilot-Kategorien gehören Mode, Beauty, Haushaltswaren und Elektronik. Weitere Bereiche sollen folgen, sobald OpenAI aus dem anfänglichen Nutzerfeedback lernt.

OpenAI gibt außerdem an, dass die Shopping-Ergebnisse unabhängig kuratiert und nicht bezahlt werden. Der E-Commerce-Faktor in ChatGPT steht noch am Anfang: OpenAI will das Erlebnis allerdings in Zukunft iterativ in enger Zusammenarbeit mit dem Online-Handel weiterentwickeln. Die erweiterten Shopping-Ergebnisse sind ab sofort für Plus-, Pro-, Free- und ausgeloggte User in allen Märkten, in denen ChatGPT verfügbar ist, verfügbar.

Suche in WhatsApp und verbesserte Zitationen

Zudem hat OpenAI weitere Verbesserungen angekündigt, darunter eine Suche in WhatsApp. Damit können User ChatGPT eine WhatsApp-Nachricht senden, um aktuelle Antworten zu erhalten. Dieser Service ist überall verfügbar, wo ChatGPT verfügbar ist. Mehr Informationen zur WhatsApp-Integration gibt es auf der Hilfe-Seite von OpenAI.

Auch Zitationen werden optimiert: ChatGPT kann mehrere Quellen für eine bestimmte Aussage angeben, so dass Nutzer und Nutzerinnen zusätzliche Informationen erhalten oder Angaben über mehrere Quellen hinweg verifizieren können. Eine neue „Highlight“-Funktion in der Benutzeroberfläche zeigt außerdem klarer an, welcher Teil der Antwort sich auf welche Quelle bezieht. Darüber hinaus erhält man ab sofort Echtzeit-Suchvorschläge von ChatGPT, um schneller suchen zu können.

In Zukunft werden Erinnerungen bald auch für die Suche und Shopping verfügbar sein: Das bedeutet, ChatGPT berücksichtigt Kontexte aus früheren Gesprächen, um noch bessere Antworten zu liefern. User haben dabei die volle Kontrolle über die Memory-Funktion von ChatGPT und können diese jederzeit in den Einstellungen verwalten. Wichtig zu wissen: Die gerade beschriebenen Funktionen werden zunächst nicht im Europäischen Wirtschaftsraum, Großbritannien, der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein verfügbar sein, da in einigen Regionen zusätzliche externe Prüfungen erforderlich sind.

Erst in der vergangenen Woche begann der Rollout von Deep Research für alle ChatGPT-User, mit einem kleineren Modell auf Basis von OpenAI o4-mini, das die Suchen von Free-Usern betreibt. Der Chatbot ChatGPT lässt sich weiter kostenlos auf iPhones, iPads und den Mac herunterladen (App Store-Link) und in der Basisfunktion auch gratis nutzen. Für die Installation wird in der mobilen Version mindestens iOS/iPadOS 17.0 oder neuer sowie rund 89 MB an freiem Speicherplatz benötigt.