SnappyNotes: Notiz-Tool mit Markdown-Funktion jetzt auch für iOS erschienen

Wer viel mit dem Mac arbeitet, wird sicherlich während der Arbeit auch zwischendurch schon einmal in Gedanken abgedriftet sein und hat spannende Ideen im Kopf gehabt. Mit der Mac-App SnappyNotes kann man diese Gedanken schnell und einfach festhalten: Die Anwendung klassifiziert sich als Notiz-App für macOS, die immer am Rand des Bildschirms verfügbar ist und auf diese Weise einen schnellen Zugriff ermöglicht.

Nun hat das Entwicklerteam von AppVerge bekanntgegeben, dass man SnappyNotes mit nahtloser iCloud-Synchronisierung auf iPhone und iPad verfügbar gemacht hat, so dass es sich von überall aus auf die eigenen Notizen zugreifen lässt. SnappyNotes für macOS kann von der Entwickler-Website heruntergeladen werden und finanziert sich über einen Einmalkauf in Höhe von 9,99 Euro für die Nutzung auf maximal fünf Geräten.

Die neue iOS-Variante von SnappyNotes (App Store-Link) steht als Gratis-Download im deutschen App Store bereit und erfordert neben iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auch knapp 3 MB an freiem Speicherplatz. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht.

Automatische Speicherfunktion und PDF-Export inklusive

Mit SnappyNotes für iOS kann man alle Notizen auf dem iPhone und iPad in einer übersichtlichen und nativen App mit vollständiger Markdown-Formatierung ansehen und bearbeiten. Die neue iOS- und iPadOS-Anwendung weist darüber hinaus eine Echtzeit-iCloud-Synchronisierung auf, so dass Notizen sofort zwischen dem Mac und den mobilen Geräten aktualisiert werden.

Die komplette Markdown-Unterstützung von SnappyNotes auf iPhone und iPad ermöglicht es, mit Überschriften, Listen, Tabellen, Code-Blöcken und mehr mit Live-Formatierung zu schreiben. Eine automatische Speicher-Funktion sichert jede Änderung und synchronisiert diese auf alle Geräte, so dass man die eigenen Arbeiten nicht verliert. Fertiggestellte Notizen können darüber hinaus auch als ansprechend gestaltetes PDF, das man teilen oder archivieren kann, exportiert werden.

Vor wenigen Tagen hat das Entwicklerteam auch Änderungen an der macOS-Version von SnappyNotes vorgenommen, das die Version auf 1.2.0 anhebt. Damit gibt es nun eine Syntaxhervorhebung in Code-Blöcken. Zudem werden Code-Blöcke, die mit drei Backticks geschrieben wurden, nun in sprachspezifischen Farben angezeigt, wodurch Snippets leichter lesbar sind. Weiterhin wird ein Änderungsprotokoll nun auch automatisch angezeigt, wenn man neue Versionen der App installiert. Beide aktuelle Versionen stehen ab sofort zum Download bereit.