Redesign ist da: Netflix räumt seine Apple TV-App auf

Nach der Ankündigung im Mai hat Netflix seine Apple-TV-App jetzt komplett überarbeitet und mit Version 3.0 das neue Design offiziell ausgerollt. Damit endet eine monatelange Einführungsphase, die bereits Anfang des Jahres auf anderen TV-Plattformen gestartet ist.

Die neue Oberfläche sieht nicht nur moderner aus, sondern setzt die Inhalte deutlich stärker in Szene. Die alte Navigationsleiste auf der linken Seite, seit 2018 unverändert, ist Geschichte. Stattdessen gibt es jetzt oben eine schlanke Menüleiste mit den Punkten „Suchen“, „Startseite“, „Serien“, „Filme“, „Games “ und „Mein Netflix“.

Neues Design sorgt für mehr Übersicht

Auch die Startseite hat ein Upgrade bekommen: Das vorgestellte Programm wird jetzt auf einer großen Karte präsentiert, inklusive Veröffentlichungsdatum und Kurzbeschreibung. Beim Durchscrollen fallen außerdem die neuen animierten Kacheln ins Auge. Zeigt ihr mit der Fernbedienung auf eine Serie oder einen Film, klappen Trailer und Infos direkt auf.

Netflix hat zudem an den Empfehlungen geschraubt, denn die Vorschläge sollen jetzt noch besser zu eurer aktuellen Stimmung und euren Interessen passen. Neue kontextbezogene Labels wie „Neu hinzugefügt“ oder „Nr. 3 bei Filmen“ geben euch zusätzlich einen schnellen Überblick, warum ein Titel vorgeschlagen wird.

Um das neue Design nutzen zu können, braucht ihr tvOS 17 oder neuer. Falls sich die App nicht automatisch aktualisiert, könnt ihr sie im App Store auf dem Apple TV manuell updaten.