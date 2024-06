Proton Drive: Backup-Funktion für Fotos erscheint auch für iOS

Personen, die ein iPhone besitzen und den Cloudspeicher von Proton, genannt Proton Drive, nutzen, bekommen eine neue Funktion spendiert. Sie können jetzt eine sichere und private Fotosicherungsfunktionen von Proton Drive nutzen. Die Neuheit wird nach und nach in der Proton-Community eingeführt und soll laut Aussage von Proton bis Ende dieser Woche für alle verfügbar sein.

„Während andere Cloud-Speicheranbieter Ihre Fotos nur als eine weitere Datenquelle betrachten, die überwacht und zu Geld gemacht werden kann, wissen wir, dass Ihre Fotos die wertvollsten Momente Ihres Lebens festhalten. Egal, ob es sich um ein Familientreffen, einen wunderschönen Sonnenuntergang oder ein offenes Lächeln handelt, wir sind der Meinung, dass diese Erinnerungen es verdienen, sicher aufbewahrt zu werden. Mit Proton Drive werden Ihre wertvollen Momente durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt und sind jederzeit und überall zugänglich, wo Sie sie benötigen.“

Das berichtet Proton in einem entsprechenden Blogbeitrag zum neuen Feature. Dort gibt man auch an, dass die Sicherung von Fotos eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen von Drive ist.

Wie alle Proton-Dienste verwendet auch Proton Drive eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um die Dateien zu schützen. Fotos und Metadaten werden auf dem Gerät vollständig verschlüsselt, bevor sie mit der Cloud synchronisiert werden. So soll sichergestellt werden, dass nur man selbst auf die eigenen Daten zugreifen kann. Die Fotosicherung schützt dann eigene Erinnerungen vor Verlust durch Beschädigung oder Diebstahl des Geräts und wahrt gleichzeitig die Privatsphäre.

So nutzt man die Fotosicherung von Proton Drive

Um Proton Drive mit der Foto-Backup-Funktion auf dem iPhone zu nutzen, installiert man zunächst die mobile App des Dienstes (App Store-Link), aktiviert die automatischen Kamera-Uploads und gestattet der Anwendung Zugriff auf die eigenen Fotos. Die Fotos werden dann sofort mit dem Cloud-Speicher von Proton synchronisiert.

Sobald man die Fotosicherung auf Ihrem iPhone eingerichtet haben, synchronisiert die App neue Fotos automatisch mit Proton Drive. Auf diese Weise gehen die Fotos nicht verloren, selbst wenn man das Telefon verliert oder es gestohlen wird. Sobald die Fotos sicher verschlüsselt in der Proton Drive-Cloud gespeichert sind, lässt es sich von überall aus über den Browser darauf zugreifen.

Proton Drive lässt sich in der Basisversion kostenlos für Mobilgeräte, macOS und Windows herunterladen und mit 5 GB an Speicherkapazität ohne weitere Kosten und inklusive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen. Wer mehr Speicher benötigt, findet passende Tarife für 200 GB, 500 GB und 3 TB, die zu Preisen ab 3,49 Euro/Monat starten.