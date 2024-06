Telekom verschenkt 1 GB Daten für Roaming außerhalb der EU

In den ersten Bundesländer starten ab heute die Sommerferien und für viele Familien beginnt damit auch die Urlaubssaison. Während man in der Europäischen Union mit den meisten Mobilfunktarifen „wie Zuhause“ surfen kann, sieht es im Ausland außerhalb der EU anders aus. Entweder man entscheidet sich für eine SIM-Karte eines Anbieters vor Ort oder nutzt zum Beispiel einen eSIM-Tarif, bei dem die Buchung besonders einfach ist. Noch entspannter wird der Urlaub für Mobilfunkkunden und Kundinnen der Telekom, die sich 1 GB Datenvolumen fürs Roaming außerhalb der EU kostenlos sichern können.

Der sogenannte „Welcome Pass“ steht in der MeinMagenta-App bereit, wobei das Angebot bis zum 9. September gültig ist. Das Datenvolumen in Höhe von 1 GB steht nach der Buchung für 48 Stunden bereit und gilt in einem Reiseland außerhalb der EU, zum Beispiel in der Türkei oder in den USA. Ihr könnt den Pass direkt nach der Einreise aktivieren, um die ersten Urlaubseindrücke sofort mit den Lieben daheim teilen zu können.

Der Welcome Pass gilt weltweit außerhalb der EU mit Ausnahme dieser Länder: Äthiopien, Botsuana, Burundi, Cookinseln, Dschibuti, Falklandinseln, Guam, Libanon, Libyen, Mikronesien, Namibia, Neukaledonien, Osttimor, Palau, Sao Tome & Principe, Simbabwe, Syrien, Turkmenistan, Venezuela.

So aktiviert ihr den Welcome Pass der Telekom

MeinMagenta-App installieren oder öffnen. Im unteren Bereich „Moments“ wählen und den „Welcome Pass“ anklicken. Nach Einreise ins Reiseland könnt ihr den Pass unter pass.telekom.de aktivieren. Optional gibt es nach Einreise eine SMS mit Informationen zur Aktivierung. Die Aktivierung ist bis zum 15. September möglich.

Travel & Surf Datenpässe bieten noch mehr Datenvolumen

Wenn euch 1 GB Datenvolumen nicht ausreichen, könnt ihr vor Ort weitere Travel & Surf Datenpässe buchen. Die Travel & Surf Datenpässe sind mit Laufzeiten von zwei bis 28 Tagen sowohl für kurze als auch lange Reisen wählbar. Dazu gibt es in 48 Ländern spezielle Länderpässe mit extra viel Datenvolumen für die wichtigsten Reiseziele.

Der Welcome Pass steht für alle Privatkunden und Kundinnen im Mobilfunk bereit, unabhängig davon, ob man einen Vertrag mit Laufzeit oder einen Prepaidtarif hat.

Unbegrenztes Datenvolumen während der EURO2024

Falls ihr es verpasst habt: Die Telekom bietet zur EURO2024 seinen Kunden und Kundinnen unbegrenztes Datenvolumen an. Auch dieses Angebot kann man in der MeinMagenta-App buchen. Alle Infos könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen.

