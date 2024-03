Saily: NordVPN-Anbieter veröffentlicht weltweiten eSIM-Tarif für Reisende

Das Unternehmen Nord Security dürfte vielen von euch sicher vom beliebten VPN-Dienst NordVPN bekannt sein. Nun hat Nord Security mit Saily erstmals auch einen eigenen eSIM-Tarif vorgestellt, der sich vor allem an Reisende richten soll. „Der neueste Service des NordVPN-Teams bietet erschwingliche Preise und eine breite Palette von Tarifen, die eine nahtlose und mühelose globale Internetverbindung gewährleisten“, heißt es von Nord Security.

Die Aktivierung von Saily ist einfach gehalten, da sie aus der Ferne erfolgen kann. Dies vereinfacht den Prozess der Verbindung mit einem lokalen Mobilfunkbetreiber und ermöglicht es dem User sogar, zwischen den Anbietern zu wechseln, ohne die physische SIM-Karte zu wechseln, sobald man in einem neuen Land landet.

Saily bietet verschiedene flexible Datentarife an, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen der User gerecht zu werden: Es gibt die Möglichkeit, wöchentliche oder monatliche Tarife zu wählen, die von 1 bis 20 Gigabyte in mehr als 150 Ländern reichen. Um Saily nutzen zu können, wählt man das zu bereisende Land aus und entscheidet sich für einen passenden Datentarif. Im Anschluss lädt man die Saily-App herunter (App Store-Link) und installiert über die Anweisungen dort die eSIM des Anbieters. Vor der Abreise hat man dann nur noch die eSIM mit dem gebuchten Tarif zu aktivieren, um ihn vor Ort verwenden zu können. Wichtig zu wissen: Die Aktivierung erfordert eine Internetverbindung.

Saily bietet fünf Tarifoptionen an

Möchte man beispielsweise in die USA reisen, bekommt man die fünf folgenden Datentarif-Optionen geboten: 1 GB (7 Tage) für 4,29 USD, 3 GB (30 Tage) für 9,99 USD, 5 GB (30 Tage) für 14,99 USD, 10 GB (30 Tage) für 24,99 USD und 20 GB (30 Tage) für 40,99 USD. Nochmals teurer wird es in Kanada, hier reichen die fünf Tarifoptionen von 1 GB (7 Tage) für 5,79 USD bis zu 20 GB (30 Tage) für satte 69,99 USD. Möchte man auf die Philippinen reisen, zahlt man zwischen 4,29 und 30,99 USD, in Australien werden zwischen 4,19 und 31,99 USD für die fünf Tarifstufen berechnet. Alle verfügbaren Länder und ihre Tarife werden hier aufgelistet.

Insgesamt bietet eine eSIM-Karte mehr Komfort, Flexibilität und Effizienz bei der Verwaltung mobiler Verbindungen im Ausland. Mit einer eSIM-Karte können Reisende und Außendienstler weltweit auf das Internet zugreifen und die Roaming-Gebühren reduzieren. Jüngsten Studien zufolge haben 40 Prozent der Menschen auf Reisen beim Zugriff auf öffentliche WLAN-Netze eine Verletzung ihrer Online-Sicherheit erlebt. Ein eSIM-Tarif mit inbegriffenem Datenvolumen kann daher diesen Gefahren vorbeugen. Weitere Infos zu Saily gibt es auch auf der offiziellen Website des Anbieters.