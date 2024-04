Fraenk: EU-Auslandstelefonie startet ab Mitte Mai

Der Telekom-Tarif Fraenk ist ein wirklich toller Tarif. Zum monatlichen Festpreis gibt es entweder 10 oder 20 GB Datenvolumen, zudem ist 5G inklusive. Bei uns in der Redaktion setzt Mel auf Fraenk und ist damit sehr zufrieden. Bisher musste man aber beachten, dass man mit Fraenk keine Auslandstelefonate führen konnte. Doch das ändert sich ab Mitte Mai und solltet ihr schon jetzt einen Urlaub im EU-Ausland machen, könnt ihr die Auslandstelefonie sogar vorab über den Service-Chat freischalten.

Fraenk erlaubt Telefonate ins EU-Ausland

Telefonate kosten dann pro Minute 20 Cent, eine SMS schlägt im EU-Ausland mit 5 Cent zu Buche. Wenn die Änderung Mitte Mai für alle bereitgestellt wird, kann man die Auslandstelefonie einfach in der Fraenk-App aktivieren, in dem man seinen Tarif anpasst. Die angefallenen Kosten findet man dann auf der nächste Rechnung.

EU-Roaming ist bei Fraenk längst inklusive und ihr könnt euren Tarif in der EU sowie in Großbritannien, Liechtenstein, Norwegen, Island und der Schweiz ganz normal nutzen. Mit der Auslandstelefonie-Option könnt ihr in dann auch in den folgenden Ländern telefonieren und SMSen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Französisch-Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (französischer Teil), San Marino, Vatikanstadt.

Außerhalb der EU hat man mit Fraenk keinen Empfang

Außerhalb dieser Länder kann man keine Anrufe tätigen und auch keine SMS empfangen. Fraenk bucht sich außerhalb der EU gar nicht erst in ausländische Netze ein. Auch dann nicht, wenn die EU-Auslandstelefonie aktiviert ist. Mit WLAN vor Ort kann man aber Dienste wie WLAN-Call, WhatsApp Videotelefonie, FaceTime oder Skype nutzen.

Wir informieren euch noch einmal, wenn die Auslandstelefonie offiziell für alle freigeschaltet ist. Das Update wertet den Tarif noch einmal erheblich auf und macht Fraenk noch attraktiver. Fraenk könnt ihr nur per App buchen, zudem kann man seine Rufnummer mitnehmen und bequem per PayPal oder Lastschrift bezahlen. Mit dem Code MELT3 bekommt ihr bei der Buchung dauerhaft 3 GB dazu.