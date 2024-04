iOS 18: Überarbeitung von Notizen-, Mail-, Fotos- und Fitness-Apps

In ein paar Wochen startet Apples Entwicklerkonferenz, die WWDC 2024. Erfahrungsgemäß wird Apple im Rahmen einer größeren Keynote zum Start auch erste Einblicke in neue Software-Versionen geben, darunter auch das kommende iOS 18.

Wie Mark Gurman von Bloomberg in seinem neuen „Power On“-Newsletter berichtet, könnten auch einige Apple-eigene Anwendungen eine grundlegende Überarbeitung aufweisen. Gurman verriet keine spezifischen neuen Funktionen, die für diese Apps geplant sind.

Es gab aber in der Vergangenheit bereits Gerüchte, dass die Notizen-App von Apple Unterstützung für die Anzeige von mehr mathematischen Gleichungen und eine integrierte Option zur Aufnahme von Sprachmemos erhalten wird. Nun gibt es allerdings das erste Mal entsprechende Infos, dass auch Updates für die Mail-, Fotos- und Fitness-Apps geplant sind. Erst in der letzten Woche berichtete MacRumors zudem, dass Apple endlich eine Taschenrechner-App in iPadOS 18 integrieren will.

iOS 18 mit einigen neuen Features

Zu den erwarteten neuen Funktionen bezüglich iOS 18 gehören unter anderem eine intelligentere Sprachassistentin Siri, die mit neuen KI-Features aus Apples eigenem LLM ausgestattet werden und unter anderem Kurzbefehle, die Spotlight-Suche, Apple Music, iMessage, die iWork-Suite und Apple Health verbessern soll. Auch der Homescreen soll anpassbarer gestaltet werden, und der RCS-Standard in der Nachrichten-App soll umgesetzt werden.

In Apple Maps könnten mit iOS 18 personalisierte Routen und topografisches Kartenmaterial Einzug halten, und Safari könnte einen Browsing-Assistenten, der ebenfalls KI-gestützt ist, aufweisen. Die kollaborative Zeichen-App Freeform soll ebenfalls neue „Szenen“ für eine einfachere Navigation erhalten, und die neue Generation von Apple CarPlay könnte noch in diesem Jahr zusammen mit iOS 18 vorgestellt werden.