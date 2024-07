iOS 18 Beta 4: Das sind alle Neuerungen

Gestern Abend hat Apple die vierte Beta von iOS 18 an registrierte Entwicklerinnen und Entwickler verteilt, die neue Public Beta dürfte in den nächsten Tagen folgen. Wir verraten euch schon jetzt, welche Neuerungen es mit der neuen Version geben wird. Eines können wir schon vorweg sagen: Die spannendste Neuerung ist für uns in Europa leider nicht zugänglich.

Denn Apple hat sich, für mich aus unerklärlichen Gründen, dafür entschieden, das iPhone Mirroring innerhalb der EU nicht in macOS Sequoia zu integrieren. Doch genau hier gibt es mit der vierten Beta Neuerungen: Auf dem Mac kann man die Größe des virtuellen iPhones jetzt ganz einfach anpassen. Damit ist quasi ein XXL-iPhone auf dem Desktop möglich.

Auf eine andere neue Funktion von iOS 18 freue ich mich ebenfalls sehr: Den Dark Mode für den Homescreen, inklusive der App-Icons. Im Vergleich zu den vorherigen Builds werden in iOS 18 Beta 4 jetzt noch mehr Icons von Drittanbieter-Apps verdunkelt dargestellt. Falls helle Hintergründe nicht automatisch durch schwarze Farben ausgetauscht werden können, sind die Icons jetzt immerhin deutlich weniger hell.

Das sind weitere Neuerungen in iOS 18 Beta 4