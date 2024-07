Netzausbau bei O2: 5G-Versorgung von 96 Prozent in Deutschland erreicht

Im Jahr 2019 wurde die Versteigerung der 5G-Frequenzen in Deutschland abgeschlossen, der Bund nahm damals rund 6,5 Milliarden Euro für die Lizenzen ein. Der 5G-Standard sollte das bisher an den meisten Standorten in Deutschland verfügbare 4G-LTE-Netz ablösen und gleichzeitig eine bis zu 100 Mal schnellere Übertragungsgeschwindigkeit als der Vorgänger bieten. Daraufhin war es an den Netzbetreibern der Telekom, Vodafone, O2 und erstmals auch 1&1 Drillisch, eigene 5G-Netze aufzubauen.

Der aktuellste Mobilfunkstandard ist aber auch für die Industrie von großer Bedeutung, da Daten nahezu verzögerungsfrei und an tausende Geräte gleichzeitig übertragen werden können. Konzerne wie BMW, BASF, Bosch, Daimler und Siemens hatten nach der Versteigerung der 5G-Frequenzen bereits großes Interesse bekundet.

Kam der Netzausbau der 5G-Versorgung zunächst schleppend in Gang, ist eine Versorgung mit dem aktuellen Mobilfunkstandard mittlerweile in vielen Bereichen Deutschlands gegeben. Nun meldet sich der Mobilfunkprovider O2 Telefónica im eigenen Pressebereich mit einem Bericht und verkündet, dass man mittlerweile 96 Prozent der Bevölkerung mit dem eigenen 5G-Netz versorge, was bedeute, dass mehr als 80 Millionen der Bevölkerung Deutschlands im Alltag auf 5G zurückgreifen können. Mallik Rao, Technikvorstand von O2, berichtet dazu:

„5G hat die Art und Weise verändert, wie wir Mobilfunknetze aufbauen und digitale Anwendungen nutzen. Es geht nicht nur um mobile Telefonie und Datennutzung. Das Mobilfunknetz wird zu einem programmierbaren Supercomputer, dank Cloud-Technologie, Künstlicher Intelligenz und offenen Schnittstellen zu digitalen Lösungen. Wir sollten die Chance nutzen, der Digitalisierung in Deutschland mit 5G neuen Schub zu verleihen.“

Im Jahr 2023 eine Fläche von 60.000 km² mit 5G versorgt

O2 gibt an, dass man für den Ausbau der 5G-Netzabdeckung von 0 auf 96 Prozent „nicht einmal vier Jahre“ benötigt habe und den aktuellen Mobilfunkstandard „schneller als jede andere Mobilfunktechnologie zuvor“ ausbaue. Laut Angaben des Unternehmens würden im Schnitt mehr als 50 neue 5G-Sender pro Woche aufgebaut werden. Gestartet war man im Jahr 2020 mit dem 5G-Netz in fünf deutschen Städten, 2021 erreichte man ein Drittel der Bevölkerung mit 5G, im Sommer 2023 knackte man die 50-Prozent-, und im Oktober 2023 die 90-Prozent-Marke.

„Allein im Jahr 2023 hat O2 Telefónica eine Fläche von insgesamt 60.000 Quadratkilometern 5G-fähig gemacht. Das entspricht etwa der dreifachen Größe des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Zusätzlich wurden 2023 über 14.000 Kilometer Straßen und Schienen mit 5G versorgt. Als bisher einziger deutscher Netzbetreiber hat O2 Telefónica zudem das eigenständige 5G – im Fachjargon ‚5G Standalone‘ genannt – im gesamten 5G-Netz aktiviert.“

Um 5G Standalone nutzen zu können, kann die Kundschaft von O2 seit Oktober 2023 ein sogenanntes „5G Plus“-Pack kostenlos zu ihrem Tarif hinzubuchen. Die breite 5G-Verfügbarkeit macht sich auch bei der Datennutzung bemerkbar: Wo 5G mit 3,6 GHz verfügbar sei, liege der Anteil der 5G-Nutzung bereits bei 35 Prozent. Wer über einen entsprechenden O2-Tarif und ein 5G-fähiges Endgerät verfüge, „[nutzt] im Schnitt 75 Prozent mehr Datenvolumen als Kund:innen ohne 5G-Endgerät“, so O2.

Wie O2 berichtet, profitiere auch die Wirtschaft von 5G, „von der vernetzten Automobilproduktion bis hin zu 5G-Campusnetzen für Fabriken, Datenzentren und Forschungseinrichtungen.“ In Zukunft will der Mobilfunkprovider das 5G-Netz weiter ausbauen und eine Versorgung für die gesamte Bevölkerung erreichen, ebenso wie sich auf den Nachfolger in Form von 6G vorzubereiten. Auf einer Infoseite bei O2 gibt es alle wichtigen Neuigkeiten zum 5G-Netz des Anbieters.

Fotos: Eric Löffelmann/Abel Mobilfunk; Quirin Leppert/O2 Telefónica.