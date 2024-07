Shelly Plus S: Nächste Generation bekommt Matter-Unterstützung

Shelly ist einer der beliebtesten Zubehör-Hersteller, besonders die Unterputz-Module und Steckdosen sind in der Community sehr beliebt. Bereits Anfang des Jahres hat Shelly den nächsten Schritt gemacht und die ersten Geräte mit Matter-Unterstützung angekündigt, unter anderem den Shelly H&T Gen3, einen Sensor für Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Mit dem Shelly Plug S steht nun das nächste Produkt in den Startlöchern.

Genauer gesagt: Der Shelly Plug S MTR Gen3, so zumindest die Bezeichnung in der Datenbank der CSA, die den Matter-Standard verwaltet. „Der Shelly Plug S unterstützt fortschrittliche Automatisierungsszenarien und kann mit anderen Matter-kompatiblen Geräten interagieren, um ein einheitliches Smart Home Erlebnis zu schaffen“, heißt es in der Beschreibung. Der Shelly Plug S wird auch die Leistung in Echtzeit messen können, um die Integration des Energieverbrauchs hat sich Matter ja bereits gekümmert.

Offen ist, wann der Shelly Plug S MTR Gen3 im Handel erscheinen und wie viel er kostet wird. Wir gehen davon aus, dass der Preis bei 20 bis 25 Euro liegen wird, zumindest später im Handel.

Zahlreichen Shelly-Produkte am Prime Day reduziert

Sparen könnt ihr bereits jetzt, denn zahlreiche Produkte von Shelly sind im Rahmen des Prime Days reduziert. Da wäre zum Beispiel der Shelly Plus 1PM, ein kleines Unterputz-Modul zum Schalten und zur Verbrauchsmessung. Das Doppelpack bekommt ihr am Prime Day für 27,04 Euro.

3.075 Bewertungen Shelly Plus 1PM | WLAN & Bluetooth Relais Schalter mit Strommessung | Smart Home |... Shelly Plus 1PM ist ein Wlan-und Bluetooth-gesteuerter intelligenter Relaisschalter mit 1 Kanal und bis zu 16 A mit Energiemessung , der auch als...

AUTOMATISIERE JEDES ELEKTROGERÄT UND STEUERE ES AUS DER FERNE- Mit dem Shelly Plus 1PM kannst Du jedes Elektrogerät in Deinem Haus automatisieren...

Und wenn ihr gleich den Verbrauch eures kompletten Hauses messen wollt, dann greift ihr zum Shelly Pro 3EM, der am Prime Day auf 95,92 Euro reduziert ist. Unter anderem ist dieser Shelly schon mit den Balkonkraftwerken von Zendure kompatibel, auch Ecoflow arbeitet an einer Integration.

Hier sind zudem noch einige weitere beliebte Produkte, die ihr derzeit günstiger kaufen könnt. Alle Shelly-Angebote findet ihr hier.