Endlich: iOS 18.4 integriert Saugroboter mit Matter in Apple Home

Mit der ersten Beta-Version von iOS 18.4 erhält die Apple Home-App eine spannende Neuerung: die Unterstützung von Staubsaugerrobotern mit Matter-Integration. Eigentlich sollte der Support schon mit iOS 18.3 kommen, jedoch hat Apple die Integration auf das nächste große Update verschoben.

Erste Unterstützung für den SwitchBot S10

Aktuell ist der SwitchBot S10 der einzige kompatible Staubsaugerroboter auf dem Markt, da er schon eine Beta-Software bietet. Allerdings haben mehrere Hersteller angekündigt, ihre Geräte künftig per Software-Update mit Matter kompatibel zu machen.

Dank der nativen Integration in die Home-App kann man seinen Saug- und Wischroboter mit Siri steuern und in HomeKit-Automationen und Szenen einbinden. So lässt sich der Staubsauger bequem über iPhone, HomePods, Apple TV und andere iOS-Geräte aktivieren.

Steuerung über die Apple Home-App

Die Home-App bietet einfache, aber nützliche Steuerelemente für kompatible Saugroboter:

Reinigung starten oder stoppen

Wischmodus aktivieren oder deaktivieren

Reinigungsmodus anpassen (zum Beispiel Schnell- oder Tiefenreinigung)

Zum Dock zurückfahren

Für erweiterte Funktionen wie Raumkartierung oder individuelle Reinigungsrouten ist weiterhin die App des Herstellers erforderlich.

iOS 18.4 wird Anfang April zum Download freigegeben

iOS 18.4 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird Anfang April als kostenloses Update erscheinen. Die Matter-Unterstützung für Staubsaugerroboter wird zudem in iPadOS 18.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 und macOS 15.4 verfügbar sein.

Screenshots: yoursmarthomecentre.com.