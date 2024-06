5G für alle: Telekom schaltet 5G-Netz für alle Kunden kostenlos frei

Die Telekom nimmt die Europameisterschaft im eigenen Land zum Anlass, um Kunden und Kundinnen, die noch mit 4G surfen, kostenlos auf das schnellere 5G-Netz umzustellen. Ab dem 14. Juni surfen die rund vier Millionen Kunden und Kundinnen, die noch im 4G-Netz unterwegs sind, dann auch mit 5G. Ohne Laufzeitbeschränkung, automatisch und gratis. Die Nutzung ist ab dann ohne zeitliche Einschränkungen zu den Konditionen des bestehenden Vertrags möglich.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: „Unsere Netze stehen für Highspeed und das Erleben nahtloser Konnektivität. Nach dem unbegrenzten Datenvolumen bekommen mehr als vier Millionen Kunden von uns erneut ein Geschenk. Wir freuen uns, dass jetzt alle unsere Kunden die volle Kraft des besten Netzes erleben können.“

Unbegrenztes Datenvolumen während der EURO 2024

Vorab hat die Telekom schon ein Geschenk für alle Mobilfunkkunden verteilt, das ab morgen aktiv wird. In der MeinMagenta-App könnt ihr im Zeitraum vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 unbegrenztes Datenvolumen buchen, komplett gratis. Wir haben in diesem Artikel für euch alle Details schon zusammengefasst. Falls ihr das Geschenk noch nicht aktiviert habt, könnt ihr das jetzt nachholen. Ab morgen müsst ihr euch einen Monat lang keine Sorgen über das Datenvolumen machen, da ihr so viel surfen könnt wie ihr wollt.

Telekom schenkt Kunden zur EURO 2024 unbegrenztes Datenvolumen Prepaid- und Vertragskunden profitieren gleichermaßen - Zur anstehenden Europameisterschaft im eigenen Land macht die Telekom für Kunden und Kundinnen ein tolles Geschenk. Ab heute können alle privaten Mobilfunkkunden und auch viele Geschäftskunden über die MeinMagenta-App für…