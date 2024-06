Skeets: Vielversprechender Bluesky-Client von deutschem Indie-Entwickler

Das soziale Netzwerk Bluesky Social hat sich zusammen mit Mastodon und Threads nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk zu einer Alternative für Kurznachrichten-Fans entwickelt. Wer nicht die offizielle App des sozialen Netzwerks nutzen möchte, findet langsam immer mehr Möglichkeiten, auch auf Drittanbieter-Anwendungen zurückgreifen zu können.

Neben dem Bluesky-Client Graysky mischt nun auch seit einiger Zeit die aus deutscher Entwicklung stammende App Skeets for Bluesky (App Store-Link) in diesem Geschäft mit. Bisher erhältlich für iOS und iPadOS, lässt sich Skeets kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen. Für die Installation benötigt man neben iOS/iPadOS 16.4 oder neuer auch etwa 45 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Die App ist bisher in englischer Sprache gehalten, weitere Lokalisierungen, darunter auch auf Deutsch, sollen aber schon bald folgen.

Entwickler Sebastian Vogelsang aus Berlin arbeitet in seiner Freizeit an Skeets und ist hauptberuflich als freier IT-Consultant und Software-Entwickler tätig. Seine App Skeets ist der bislang einzige native Bluesky-Client für iOS und iPadOS, und wartet mit einigen Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmalen auf. So legt der Entwickler beispielsweise großen Wert auf einen möglichst barrierefreien Zugang und arbeitete in der Entwicklungsphase auch mit einem blinden User zusammen, um die App möglichst Voice-Over-freundlich zu gestalten. Vogelsang äußert sich dazu wie folgt:

„Die Entwicklung erfolgte nach dem Prinzip ‚Barrierefrei by Design‘, das heißt, es wurde nicht Wert darauf gelegt, besonders ‚flashige‘ UI zu entwickeln, sondern möglichst Standard-Komponenten zu verwenden, welche von den Accessibility-Tools der Plattformen unterstützt werden. Ebenso werden Voice-Over-Aktionen in der Timeline-Ansicht angeboten.“

Neben Barrierefreiheit war Vogelsang auch das Thema Mentale Gesundheit wichtig. Daher hat Skeets schon vor der Original-App Funktionen wie „Wörter stummschalten“ oder das Blocken auf Basis von Listen unterstützt. Wörter lassen sich in Skeets umfangreich muten, beispielsweise basierend auf Accountnamen, Handle, Text oder Alt-Text. Zudem lässt sich die Stummschaltung auf einen Zeitraum eingrenzen. Ein weiteres Feature, welches der mentalen Gesundheit dienen soll, ist die Möglichkeit, die Zahlen für Likes, Reposts, usw. auszublenden, um sich dem Vergleichsdruck zu entziehen.

Automatische Alt-Text-Funktion und Low Data-Modus integriert

Im Vergleich zu bisher erschienenen Bluesky-Clients wartet Skeets als erstes mit einer Funktion auf, beim Posten den Text aus Bildern per OCR automatisch in Alt-Text umwandeln zu können. Ebenso kann Skeets dies für blinde Menschen automatisch in der Timeline erledigen, beispielsweise, wenn Bilder keinen Alt-Text aufweisen, aber Texte enthalten. Auch Account-spezifische Benachrichtigungen gehören zu den Alleinstellungsmerkmalen von Skeets, ebenso wie eine Bearbeitungsmöglichkeit bis zu zehn Minuten nach der Veröffentlichung des Posts, das Speichern von Entwürfen und das Anlegen von Lesezeichen.

Auch ein Low Data-Modus ist kürzlich vom Entwickler integriert worden, bei dem keine Bilder in der Timeline geladen werden. Dieser ist vor allem dann praktisch, wenn man sich in Gegenden mit schlechter Internetverbindung befindet oder nur noch wenig Datenvolumen zur Verfügung hat. Wer grundsätzlich Bluesky-Beiträge ohne Alt-Text ausblenden möchte, kann auch diese Option in Skeets aktivieren – weniger ein Accessability- als vielmehr ein Social Engineering-Feature, um Bildbeiträgen ohne Alt-Text keine Reichweite zu geben.

Abgesehen von diesen einzigartigen Spezifikationen wartet Skeets natürlich auch mit den üblichen Funktionen, die man von einem Bluesky-Client erwartet, auf. Es lässt sich in der Timeline der gefolgten Accounts scrollen, Beiträge liken, teilen und Antworten erstellen, nach Beiträgen, Accounts, Feeds und Hashtags suchen, Trends einsehen, Direktnachrichten austauschen, Benachrichtigungen einsehen, Profil-Infos ändern oder ergänzen, einen hellen oder dunklen Modus verwenden und natürlich auch eigene Beiträge inklusive Medienanhängen, Hashtags und Links verfassen und veröffentlichen.

Native iPad-Ansicht mit optionaler zweiter Spalte

Im Vergleich zur offiziellen Bluesky-App hält Skeets auch eine native iPad-Ansicht mit optionaler zweiter Seitenspalte für einen Schnellzugriff auf alle wichtigen Funktionen bereit. Sebastian Vogelsang bietet auch in diesem Zusammenhang einige Möglichkeiten der Personalisierung auf iPhones und iPads an, darunter zur Anpassung der Icon-Sets, der Bezeichnung der Beiträge („Posts“ oder „Skeets“), Schriftgröße und zur automatischen Wiedergabe von Videos und GIFs.

Wie mir der Entwickler erzählt, sollen in nächster Zeit auch einige weitere Möglichkeiten der Individualisierung in Skeets Einzug halten, darunter von einigen Usern gewünschte Kontrastfarben oder auch alternative App-Icons. Weiterhin ist bald eine Mac-App geplant, die sich derzeit noch im Betastatus befindet und weiter getestet wird, ebenso wie Lokalisierungen der App in mehrere Sprachen, darunter auch Deutsch. Da hinter Skeets ein Ein-Mann-Entwicklerstudio steckt, bei dem das App-Projekt rein in der Freizeit realisiert wird, ist möglicherweise noch etwas Geduld gefragt. Wie man an den Changelogs der Apps aber bereits erkennt, gibt es in regelmäßigen Abständen frische Updates und Verbesserungen für Skeets.

Die Nutzung von Skeets auf iPhones und iPads ist grundsätzlich kostenlos und kommt ohne weitere Werbung oder Einschränkungen aus. Lediglich einige Premium-Features, darunter Lesezeichen, das Stummschalten von Wörtern, eine automatische Alt-Text-Generierung, das Speichern von Entwürfen und spezifische Benachrichtigungen erfordern ein Abo, das mit 1,99 Euro/Monat bzw. 18,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt. Für Standard-User von Bluesky dürfte die Basisversion von Skeets bereits ausreichen.

Insgesamt dürfte Skeets zu einer der vielversprechendsten Drittanbieter-Clients für das noch junge soziale Netzwerk Bluesky gelten und wartet bereits jetzt mit einigen spannenden Alleinstellungsmerkmalen auf. Seid auch ihr bei Bluesky unterwegs, freuen wir uns übrigens abschließend, wenn ihr unserem neuen Account dort folgt: Unter @appgefahren.bsky.social teilen wir dort News und Updates aus der Apple- und Tech-Welt.