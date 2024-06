iOS 18: Drittanbieter-Apps können Spatial Video auf dem iPhone 15 Pro aufnehmen

iPhone 15 Pro- und iPhone 15 Pro Max-Modelle mit iOS 17.2 oder neuer können räumliche Videos, sogenanntes „Spatial Video“, mit 3D-Tiefe für die Wiedergabe mit dem Vision Pro-Headset von Apple aufnehmen. Während die räumliche Videoaufnahme bisher auf die integrierte Kamera-App von Apple beschränkt war, können Kamera-Apps von Drittanbietern im App Store diese Funktion ab iOS 18 ebenfalls anbieten.

In einer Coding-Session auf der WWDC 2024 hat Apple in der vergangenen Woche eine API vorgestellt, die es Entwicklern und Entwicklerinnen ermöglicht, räumliche Videoaufnahmen in jeder App anzubieten. Laut Apple ist die API in bestehende kamerabezogene Frameworks integriert und somit leicht zu implementieren.

Wenn das iPhone 15 Pro im Querformat gehalten wird, werden die Hauptkamera und die Ultraweitwinkelkamera kombiniert, um räumliche Videos aufzunehmen. Zusätzlich zu den iPhone 16 Pro-Modellen wird die räumliche Videoaufzeichnung wahrscheinlich auch auf das reguläre iPhone 16 und iPhone 16 Plus ausgeweitet, da die rückseitigen Kameras dieser Geräte Gerüchten zufolge vertikal ausgerichtet sein werden.

Um die zusätzliche Tiefe in Spatial-Videos zu sehen, ist ein Vision Pro-Headset erforderlich – bei der Wiedergabe auf einem iPhone wird das Video in einem normalen 2D-Format wiedergegeben. iOS 18 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und soll im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden.

Foto 2: Apple.