iOS 18.5: Auch dritte Beta ohne große Neuerungen

Bevor Apple im Juni das neue iOS 19 vorstellen wird, steht erst einmal der Start von iOS 18.5 auf dem Programm. Dieser soll im Mai erfolgen und mittlerweile beigt Apple mit der dritten Beta-Version auf die Zielgerade der Entwicklung ein. Anders als bei iOS 18.4, das ja Apple Intelligence zu uns nach Deutschland gebracht hat, gibt es aber kaum Neuerungen.

Die Änderungen um Vergleich zur vorherigen Version lassen sich auch in der dritten Beta ganz locker an einer Hand abzählen. Neu ist beispielsweise eine Möglichkeit, die neue Kategorie-Ansicht mit den Vorschaubildern direkt in der Mail-App zu deaktivieren. Ein Fingertipp auf das Icon mit den drei Punkten reicht aus, um zur alten Ansicht zurückzukehren.

Noch kleiner fällt die zweite Neuerung aus, die bisher entdeckt wurde: In den Einstellungen kann man nun noch einfacher sehen, welche Geräte von einem Apple Care+ Plan abgedeckt sind.

Darüber hinaus scheint Apple in iOS 18.5 nur an kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu arbeiten. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich mit den (wohl wenigen) kommenden Beta-Versionen daran etwas ändern wird.