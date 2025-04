Baseus startet schlanke Powerbank mit Qi2 und 10.000 mAh

Mit der Baseus Picogo AM41 Power Bank ist ein neues Produkt auf Amazon verfügbar, das wir uns zeitnah auf jeden Fall noch einmal genauer ansehen müssen. Es handelt sich um eine magnetische Powerbank mit Qi2 und einer Kapazität von 10.000 mAh, die derzeit mit einem Startrabatt von 40 Prozent angeboten wird. Damit sinkt der Preis von 69,99 Euro auf 41,99 Euro (Amazon-Link) – fast noch interessanter sind allerdings die Maße der Powerbank.

Trotz der Kapazität von 10.000 mAh beträgt die Dicke der Baseus Picogo Powerbank nur 1,27 Zentimeter, was wirklich beeindruckend ist. Zum Vergleich habe ich mir drei magnetische Powerbanks von anderen namhaften Herstellern angesehen: Die Belkin BoostCharge Pro kommt auf 2,06 Zentimeter, die Anker Zolo Powerbank auf 2,1 Zentimeter und die EcoFlow Rapid sogar auf 2,3 Zentimeter.

Und auch der Preis ist dank der Rabatt-Aktion ziemlich attraktiv, denn immerhin ist die neue Powerbank von Baseus mit Qi2 ausgestattet und bietet gegenüber günstigeren Modellen klare technische Vorteile.

Bis zu 15 Watt drahtlose Ladeleistung

Magnetisch an das iPhone angeheftet sind drahtlose Ladeleistungen von 15 statt 7,5 Watt möglich. Darüber hinaus bietet die Baseus Picogo Powerbank einen USB-C-Anschluss, mit dem sogar bis zu 27 Watt Leistung möglich sind – damit kann ein iPhone also in voller Geschwindigkeit aufgeladen werden. Die 10.000 mAh reichten dabei aus, um das iPhone 16 bis zu 1,7 Mal aufladen zu können.

Außerdem bietet die Powerbank eine rutschfeste Aluminiumlegierung auf der Rückseite und Nano-beschichtetes Silikon auf der „iPhone-Seite“, um Kratzer am Gerät zu verhindern. Auf integrierte Kabel oder ein Display müsst ihr bei dieser schlanken Powerbank verzichten, stattdessen wird der Ladestatus mit fünf kleinen LEDs angezeigt. Bisher ist die Powerbank leider nur in grau erhältlich, auf einigen Produktbildern sind bereits weitere Farben zu sehen.

