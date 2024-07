Kaleidoscope: Entwicklerwerkzeug für macOS jetzt in Version 5 erschienen

Die Mac-App Kaleidoscope ist vor allem für Entwickler und Entwicklerinnen ein wichtiges Werkzeug, um verschiedene Versionen von Dateien und Ordnern miteinander vergleichen zu können. Im Jahr 2020 wurde Kaleidoscope von Letter Opener GmbH übernommen und seitdem regelmäßig aktualisiert. Ab sofort steht Kaleidoscope in Version 5 zum Download bereit.

Die neuste Version von Kaleidoscope ist nun noch enger in Git integriert und bietet völlig neue Einblicke in die eigenen Coding-Projekte. Mit Kaleidoscope 5 lassen sich jetzt Branches, Tags oder Commits der Projekte direkt in der App vergleichen. Kaleidoscope 5 bietet Voreinstellungen für gängige Vergleiche und eine einfache Möglichkeit, kompliziertere Vergleiche zu öffnen.

Die Kombination von Changesets und der Dateihistorie in beide Richtungen kann helfen, Codeänderungen besser zu verstehen. Der neue Dienst Open Changeset in Kaleidoscope, der auch von Kaleidoscope Prism verwendet wird, bietet die Integration von Changesets in praktisch jede Anwendung auf dem Mac, einschließlich Xcode. Das sind die Neuerungen in Kaleidoscope 5:

Git Repositories sind ein wichtiger neuer Bestandteil von Kaleidoscope.

Öffne gängige Git-Vergleiche wie Working Copy Changes oder Recent Changes mit einem Doppelklick.

Vergleiche beliebige Branches, Tags oder Commits aus Kaleidoscope heraus.

Öffne kürzlich verwendete Git-Vergleiche aus anderen Anwendungen und Git-Kommandozeilen-Tools erneut.

Öffne den Verlauf einer Datei aus einem Changeset.

Zeige den gesamten Änderungssatz für einen Dateiverlauf an.

Öffne ein Changeset für eine beliebige Übergabe aus einer beliebigen Anwendung auf deinem Mac, entweder mit dem neuen Dienst Open Changeset in Kaleidoscope oder mit Kaleidoscope Prism aus der Menüleiste.

Mit Version 5.0 von Kaleidoscope hält erstmals auch ein Empfehlungsprogramm Einzug, das bis zu 30 Prozent Rabatt auf das eigene Abo bietet, indem man andere Personen zu Kaleidoscope einlädt. Für jede geworbene Person gibt es einen Rabatt von 10 USD pro Jahr, der für die Dauer des Abonnements der geworbenen Person gilt. User können bis zu drei Personen werben, was einen maximalen Rabatt von 30 USD pro Jahr ermöglicht.

Kaleidoscope 5 erfordert ein Abonnement, das für Einzelpersonen 96 USD/Jahr kostet. Für die Installation auf dem Mac wird mindestens macOS Ventura 13.0 oder höher benötigt. Auf der Website des Entwicklerteams steht auch eine kostenlose Testversion bereit, um Kaleidoscope 5 ausprobieren zu können.