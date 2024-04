Highlights der Woche: Emulatoren im App Store & Gerüchte zum iPhone 16 Pro

In den letzten Tagen haben wir gleich mehrfach über Emulatoren berichtet, die seit geraumer Zeit im App Store zugelassen sind. Zuerst ist der Nintendo-Emulator iGBA erschienen, der jedoch von Apple nach wenigen Stunden aus dem App Store geschmissen wurde, da es sich um eine dreiste Kopie des Open-Source Emulators GBA4iOS gehandelt hat. Damit war diese Geschichte nach nur wenigen Stunden wieder beerdigt.

Wenige Tage später ist der Emulator Delta erschienen, der hierzulande über den Drittanbieter-Marktplatz AltStore verfügbar gemacht wird. Der AltStore verlangt eine jährliche Gebühr von 1,79 Euro und erlaubt dann den Download des Emulators Delta. Wir haben euch hier gezeigt, wie man Delta installiert und wie gut Delta als Emulator funktioniert.

Gerüchte zum iPhone 16 Pro

Die sogenannten Lens Flares, also ein Lichteffekt, der vor allem bei Videos auftritt, ist auch beim iPhone vorhanden. In bestimmten Lichtbedingungen sind die Linsenreflexionen nicht zu verhindern, allerdings arbeitet Apple an der Problembehandlung. Das iPhone 16 Pro könnte demnach durch Software nachbessern und die Lens Flares aus Fotos und Videos zuverlässig entfernen. Alle Informationen gibt es ausführlich hier.

Des Weiteren besagen Gerüchte aus Fernost, dass das iPhone 16 Pro in der Basiskonfiguration mit 256 GB statt nur 128 GB verfügbar gemacht wird. Der Experte Mark Gurman steht diesen Aussagen allerdings kritisch gegenüber und kann diesen Umstand (noch?) nicht bestätigen. Wir sagen: Mehr Speicherplatz ist gerne gesehen. Alle Infos findet ihr hier.

Bei der neusten iPhone-Generation liegt ein großes Fokus auf den Kameras. Welche Upgrades für die diesjährigen iPhone 16 Pro-Modelle erwartet werden, könnt ihr hier noch einmal im Detail nachlesen.

