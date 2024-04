Apple Karten: Datenerhebung mit Autos und Rucksäcken in Deutschland startet

Um Apple Karten weiter zu verbessern, führt Apple mit Fahrzeugen und Rucksäcken neue Vermessungen durch, die ab heute in Deutschland stattfinden. Damit Karten eine fortlaufend hochwertige Qualität und Aktualität aufweisen, wird Apple vom 18. April bis zum 15. August 2024 Vermessungsfahrten mit Fahrzeugen in Deutschland durchführen.

Zwischen dem 23. Mai und 31. Juli 2024 sind dann auch vermehrt Teams zur Datenerfassung mit tragbaren Systemen im Einsatz, unter anderem in München, Berlin, Potsdam und Hamburg. Das Datenerfassungssystem im Rucksack ist eine kompaktere Version des Fahrzeugerfassungssystems und ermöglicht ebenfalls die Erfassung von LiDAR, mit der Lichtimpulse zur Erkennung von Form und Gestalt verwendet werden. Die Datenerfassung mit diesen Rucksäcken kann an Orten wie reinen Fußgängerstraßen, Parks, Plätzen und mehr sowie an Verkehrsstationen erfolgen, wo die Daten zur Erstellung von 2D-Karten verwendet werden können.

Neue Datenerfassung in ganz Deutschland

In diesem PDF-Dokument und auf dieser Webseite könnt ihr einsehen, in welchen Zeiträumen und in welchen Städten beziehungsweise Landkreisen die Erfassung stattfindet.

blaue Bereiche werden zu Fuß erfasst

Apple stellt dabei sicher, dass Kennzeichen und Gesichter verpixelt sind, bevor die neuen Daten und Bilder bei „Look Around“ online gehen. Die Datenerfassung bei unseren Nachbarn in Österreich startet im Mai, während die Erfassung in der Schweiz schon vergangenen Monat gestartet ist.