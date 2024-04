Nuki Smart Lock: Bundle-Angebote für die vierte Generation

Falls ihr eure Haustür mit dem Nuki Smart Lock der vierten Generation ausstatten möchtet, dann solltet ihr heute bei tink.de vorbei schauen. Der Smart Home Online-Shop verkauft das smarte Türschloss aus Österreich heute mit einem satten Rabatt. Insbesondere die Bundles mit dem Keypad 2.0, das mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet ist, sind aus unserer Sicht besonders attraktiv.

Das Nuki Smart Lock 4.0 Pro mit Keypad 2.0

Solltet ihr euch für das aktuelle Top-Modell entscheiden, könnt ihr den Kaufpreis mit dem Gutschein NUKI15 auf 331,46 Euro reduzieren. Im Preisvergleich kostet die Kombination aus Nuki Smart Lock 4.0 Pro und Keypad 2.0 aktuell mindestens 399 Euro.

Die wichtigsten Merkmale der Pro-Version: Der Knauf ist aus Aluminium und fühlt sich dementsprechend hochwertig an. Außerdem ist ein aufladbares Powerpack integriert, dass die vier AA-Batterien ersetzt. Auch der Fernzugriff via Matter over Thread ist bereits freigeschaltet.

Nuki Smart Lock 4.0 Pro + Keypad 2.0 448 EUR 331,46 EUR jetzt kaufen

Das Nuki Smart Lock 4.0 mit Keypad 2.0

Der Matter-Fernzugriff muss beim Nuki Smart Lock 4.0 ohne Pro für 39 Euro freigeschaltet werden. Wenn ihr auf die Pro-Vorteile verzichtet könnt ihr dafür aber ein bisschen sparen. Das Bundle mit dem Keypad 2.0 gibt es bei tink.de derzeit für 263,46 Euro, auch hier verwendet ihr im Warenkorb den Gutschein NUKI15. Der aktuelle Preisvergleich liegt bei dieser Kombination bei über 345 Euro.

Nuki Smart Lock 4.0 + Keypad 2.0 348 263,46 EUR jetzt kaufen

Auch wenn von Aqara und SwitchBot in den nächsten Wochen zwei neue Smart Locks auf den Markt kommen werden, die preislich noch ein wenig interessanter sind, hat sich das Nuki Smart Lock in den vergangenen Jahren bereits bewährt. Außerdem bekommt man Technik und Software von einem europäischen Hersteller, was bei einem Türschloss durchaus ein großes Argument sein kann.