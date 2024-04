Twitch: Feed im TikTok-Stil kommt diesen Monat

Das Live-Streaming-Videoportal Twitch hat die fast ein Jahr andauernde Testphase seines neuen Entdecken-Feeds im TikTok-Stil abgeschlossen und will den neuen Feed im Laufe des Monats für alle Nutzerinnen und Nutzern ausrollen. Der neue Feed ermöglicht es euch, durch separate Feeds zu scrollen, die sich in Video-Clips und aktuelle Livestreams aufteilen.

Der neue Feed wird als eigener Tab in der mobilen App von Twitch angezeigt und im Laufe des nächsten Monats womöglich auch als Home-Screen in der App ausgegeben. Dabei macht Twitch keinen Unterschied zwischen den im Feed angezeigten Beiträgen und gibt an, dass jeder Livestream und jeder Clip die Chance habe, in den Feed aufgenommen zu werden, sofern er mit den Content-Richtlinien von Twitch übereinstimme.

Mehr Twitch-Inhalte entdecken

Im Live-Feed wird euch dann künftig sowohl Live-Content von Streamern angezeigt, denen ihr folgt, als auch Inhalte von Konten, die Twitch empfiehlt. Im Clip-Feed seht ihr im Gegensatz zum Live-Feed Kurzvideos aus Twitch-Livestreams. Twitch zeigt dabei auch an, ob ein Streamer gerade live ist, sodass ihr den Livestream direkt mitverfolgen könnt.

Werbeanzeigen wird es aber auch innerhalb der Feeds geben. Allerdings soll es möglich sein, einfach über die Anzeigen hinwegzuscrollen. Das Update inklusive des Entdecken-Feeds soll im Laufe des Monats ausgerollt werden.