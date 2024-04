Cubenest PowerCube ausprobiert: Steckdosenwürfel mit USB-C und USB-A

Das Kabelmanagement unter meinem Schreibtisch ist zwar nicht besonders ordentlich, allerdings verschwindet alles in einer Klappe. Auf dem Schreibtisch fehlt es mir manchmal an richtigen Steckdosen und genau hier kommt der Cubenest PowerCube (Amazon-Link) ins Spiel, ein Steckdosenwürfel, der zusätzlich auch USB-Anschlüsse mitbringt.

Die Neuauflage des Cubenest PowerCube hat die neusten Technologien an Bord und kann mit Power Delivery über USB-C ein angeschlossenes iPhone zum Beispiel mit 20 Watt aufladen. Der zusätzliche USB-A-Port für ältere Geräte liefert immerhin 18 Watt. Mit Abmessungen von 73 x 73 x 92 Millimeter ist der Würfel nicht zu groß und bietet insgesamt vier herkömmliche Steckdosen, die laut Datenblatt 2.500 Watt unterstützen. Angegeben sind diese mit 16 Ampere und 250 Volt, was eigentlich für 4.000 Watt spricht. Es handelt sich dabei um Schuko-Steckdosen, demnach lassen sich auch Geräte mit großem Stecker anschließen.

Cubenest PowerCube kann sechs Geräte gleichzeitig aufladen

Mit dem 150 Zentimeter langen Stromkabel könnt ihr den Cubenest PowerCube zum Beispiel auf dem Schreibtisch platzieren. Cubenest verkauft den Würfel mit oder ohne Klebehalterung, für die Montage auf einem Schreibtisch ist die Halterung zu empfehlen. Die mitgelieferten Klebepads halten die Steckdose fest an ihrem Platz, jedoch nimmt die Halterung eine Steckdose ein und ihr könnt nur noch drei nutzen. Wenn man den Würfel zum Beispiel von der Decke baumeln lässt, wie man es zum Beispiel aus Werkstätten kennt, sind alle Steckdosen frei.

Optisch ist der Cubenest PowerCube kein Highlight, da er recht einfach verarbeitet und nur in einer weißen Variante erhältlich ist. Die Varianten mit blauen, grünen oder roten Steckdoseneinsätzen sind derzeit nicht verfügbar. Die Seite mit den USB-Ports sieht etwas leer aus, da hier lediglich zwei Ports zu finden sind. Platz für noch mehr Anschüsse wäre definitiv vorhanden. Warum solch ein simpler Steckdosenwürfel einen Red Dot Design Award erhalten hat, verstehe ich nicht. Aber der Red Dot Award ist für mich sowieso ein Rätsel, da eigentlich jedes Produkt sich diese Siegel sichern kann.

Klebehaltung erlaubt flexible Montage

Der Cubenest Steckdosenwürfel ist vielseitig einsetzbar und macht nicht nur auf dem Schreibtisch eine gute Figur. In der Küche, im Wohnzimmer, in der Sofa-Ecke und mehr kann der Würfel seine Stärken ausspielen und versorgt so eure Geräte mit Strom. Mit der Halterung könnt ihr den Würfel auch unter einen Tisch kleben. Viele Gadgets werden einfach via USB-A oder USB-C mit Storm versorgt, vor allem größere Geräte sind aber mit einem Stecker ausgestattet. Hier werden also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Wie oben schon erwähnt, vertreibt Cubenest verschiedene Varianten, einmal mit 20 Watt und einmal mit 35 Watt für die USB-Ports. Über Amazon ist nur die Variante mit grauen Einsätze und 20 Watt erhältlich. Der Cubenest PowerCube kostet in der deutschen Version mit Halterung 26,99 Euro, weitere Varianten sind hierzulande noch nicht verfügbar.

Cubenest Power Cube Extended Steckdosenwürfel USB PD 20W mit USB-A & USB-C... Universelle Kompatibilität: Ausgestattet mit USB-A & USB-C Anschlüssen für vielseitige Schnelllademöglichkeiten. Ideal für Geräte, die in DE,...

Erweiterte Schnellladetechnologie: Mit der USB PD 20W Schnellladefunktion können Sie Ihre Geräte schneller als je zuvor aufladen, optimiert für...

Die Alternativen

Wenn ihr viel Wert auf die Optik legt, seid ihr bei den Steckdosenwürfeln von Avolt richtig, wobei diese mit 60 bis 65 Euro auch deutlich teurer sind. Die Variante von Ugreen ist mit je zwei USB-C und USB-A Ports besser ausgestattet, kostet jedoch mit 55,99 Euro ebenfalls deutlich mehr.