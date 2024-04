Notizen-App: Diese Funktionen kommen mit iOS 18

Ich nutze die Notizen-App auf dem iPhone häufig, da ich mit meiner Frau diversen Listen teile und zusammen bearbeite. Für iOS 18 kündigen sich neue Funktionen an und AppleInsider will erfahren haben, welche das sind.

iOS 18: Notizen-App bekommt Sprachnachrichten

Derzeit sind Sprachnachrichten in der Notizen-App nur über Umwege möglich, in dem man Audio-Aufnahmen aus der Voice Memos-App kopiert und einfügt. Mit iOS 18 sollen Sprachnotizen direkt in der Notizen-App möglich sein. Besonders lange Notizen kann man so einfach einsprechend und muss nicht die Tastatur bedienen. Wie genau die Implementierung aussieht, ist bisher nicht bekannt.

Mathematische Funkionen in der Notizen-App

Eine mathematische Mitschrift in der Notizen-App ist derzeit kaum möglich. Mit iOS 18 soll die Anzeige von mathematischen Rechnungen und Formeln verbessert werden. Angeblich soll die Integration über die Taschenrechner-App erfolgen, wie letztendlich das Zusammensiel aussieht, könnten wir Anfang Juni auf der WWDC erfahren.

Der Bericht sagt auch, dass macOS 15 eine neu gestaltete Taschenrechner-App mitbringt.