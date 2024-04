Bluesky: X-Alternative jetzt mit großer GIF-Bibliothek

Seit der ersten Februarwoche hat der soziale Kurznachrichtendienst Bluesky (App Store-Link) nun auch seine Pforten für alle interessierten Nutzer und Nutzerinnen geöffnet. Zuvor war der Zugang nur mit Hilfe eines Einladungscodes von bestehenden Usern möglich.

Und das Entwicklerteam von Bluesky macht gleich weiter und hat nun ein weiteres Update für den eigenen Kurznachrichtendienst veröffentlicht. Ab sofort liegt Version 1.79 im deutschen App Store vor. Erst Anfang März hatte Bluesky die lang ersehnte Möglichkeit, auch endlich Hashtags im sozialen Netzwerk nutzen zu können, eingeführt, nun folgt mit der Einbindung von animierten GIF-Dateien eine weitere Neuerung.

Beim Erstellen eines neuen Posts in der Bluesky-App auf dem iPhone kann man nach dem Update auf eine GIF-Bibliothek von Tenor zurückgreifen, um sie einem Beitrag oder einer Antwort hinzufügen zu können. Zudem wurde die GIF-Wiedergabe verbessert, darunter auch das Autoplay. Letzteres lässt sich jetzt in den Einstellungen deaktivieren. Zudem gibt es einen Proxy, der verhindert, dass die eigene IP-Adresse an den GIF-Hosting-Dienst weitergegeben wird.

Mehr Sicherheit: Zwei-Faktor-Authentisierung bei der Anmeldung

Weiterhin hält das Update auf Version 1.79 von Bluesky eine E-Mail-Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit bei der Anmeldung bereit, und auch das Hashtag-Menü wird nun schnell und einfach über einen längeren Druck auf einen Hashtag angezeigt. Wenn man auf einen Hashtag tippt, gelangt man nun direkt auf die jeweilige Hashtag-Seite. Darüber hinaus haben die Suche und Hashtags jetzt eine „Top“-und „Neueste“-Ansicht, und Link-Karten werden ab sofort automatisch beim Erstellen eines Posts hinzugefügt.

Das Update auf Version 1.79 von Bluesky steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Bluesky benötigt mindestens iOS 13.4 oder neuer auf dem Gerät sowie rund 37 MB an freiem Speicherplatz. Die Nutzung des sozialen Netzwerks ist kostenlos und kommt bisher noch ohne Werbung oder Abos aus. Eine native iPad- und Mac-App ist für Bluesky noch nicht vorhanden: Ich hoffe, dass das Entwicklerteam vor allem in dieser Hinsicht bald tätig wird und einen Support für Apples Tablets und Desktop-Rechner nachreicht.