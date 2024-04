Champions League: Bayern gegen Real Madrid heute exklusiv bei Prime Video

Erstmals seit 2012/2013 heißt der deutsche Fußballmeister nicht Bayern München, sondern überraschenderweise Bayer Leverkusen. Die Werkself hat eine überragende Saison gespielt und ist auch nach der Meisterfeier weiter auf Erfolgskurs. In der höchsten Spielklasse Europas darf Leverkusen in der nächsten Saison spielen, in der aktuellen Spielzeit hat sich aber Bayern München bis ins Halbfinale gekämpft. Heute Abend treffen die Münchener auf Real Madrid, die nach dem Sieg 2021/2022 in diesem Jahr gerne erneut die Trophäe gewinnen möchten.

Bayern gegen Real Madrid läuft nur bei Amazon Prime Video

Der Anstoß für das erste Halbfinal-Hinspiel ist heute Abend um 21 Uhr in der Allianz Arena in München und Amazon überträgt das Top-Spiel exklusiv bei Prime Video. Mit einer Prime-Mitgliedschaft könnt ihr die Partie ohne Aufpreis schauen, da sie Bestandteil von Prime ist. Wenn ihr kein Prime abonniert habt, aber unbedingt das Spiel sehen wollt, könnt ihr die Prime-Mitgliedschaft kostenlos testen. Das geht allerdings nur dann, wenn ihr Prime noch nie ausprobiert habt.

Die Vorberichterstattung startet bei Prime Video schon um 20 Uhr und ihr könnt über diverse Geräte auf den Livestream zugreifen. Je größer der Bildschirm, desto besser und aus diesem Grund ist die Prime Video App für den Fire TV Stick oder das Apple TV ratsam. Unterwegs kann man auch die App für Smartphones oder Tablets nutzen, ebenso könnt ihr die Partie im Browser, über die PlayStation, Xbox, Android, Windows und mehr verfolgen.