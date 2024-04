Apple stellt Beats Solo Buds und Beats Solo 4 vor

Apples Kopfhörer-Marke Beats stellt heute die neuste Erweiterung der Produktfamilie vor und macht die komplett kabellosen In-Ear Kopfhörer Beats Solo Buds und die nächste Generation seiner beliebtesten Kopfhörer Beats Solo 4 vor.

Beats Solo Buds kosten 89,95 Euro

Die neuen Beats Solo Buds sind in vier neuen Farben verfügbar und kosten 89,95 Euro. Die neuen In-Ear-Kopfhörer kann man noch nicht bestellen, der Verkaufsstart ist für Juni vorgesehen. Die Beats Solo Buds verfügen über ein sehr kompaktes Ladecase und bieten eine kombinierte Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Wie immer kann man die Kopfhörer mit nur einem Klick koppeln und schnell mit dem iPhone verbinden.

Ergonomisch abgewinkelte Akustikdüsen und lasergeschnittene Belüftungsöffnungen verbessern die Audioeigenschaften, verringern den Druck und sorgen so für zusätzlichen Komfort. Jeder In-Ear Kopfhörer verfügt über zweischichtige Schallwandler, die kleinste Verzerrungen entlang der Frequenzkurve minimieren und mit Hi-Fi-Klang, kompromissloser Klarheit und Detailtreue überzeugen.

Gleichzeitig sind die neuen Beats Solo Buds mit Wo ist? auffindbar, zudem gibt es speziell entwickelte Mikrofone, die für eine gute Anrufqualität sorgen.

Beats Solo Buds: Das sind die Funktionen

Maßgefertigte akustische Architektur, die perfekt auf Musik abgestimmt ist, liefert den großartigen Beats Sound mit voller Bandbreite und Klarheit.

Die Treiber mit Zweischicht-Membran wurden entwickelt, um Mikroverzerrungen im gesamten Frequenzbereich zu minimieren und eine hohe Soundqualität mit kompromissloser Präzision zu gewährleisten.

Die axial ausgerichteten Treiber sind parallel zur Schalldüse ausgerichtet, um den Klang direkt an deine Ohren zu senden. Lasergeschnittene Belüftungsöffnungen verbessern die Audioleistung weiter und sorgen gleichzeitig für Druckentlastung und zusätzlichen Komfort.

Das kleinste Case, das wir je entwickelt haben, macht diese leistungsstarken In-Ear Kopfhörer zu den perfekten Begleitern für unterwegs.

Die In-Ear Kopfhörer haben ergonomisch geformte akustische Düsen und Ohreinsätze in vier Größen – einschließlich unserer neuesten Größe „extra-klein“ – für eine natürlichere Passform.

Aufladen kannst du direkt von deinem Smartphone, Tablet oder Laptop für zusätzliche Power unterwegs.

Duale Kompatibilität mit iOS und Android-Geräten direkt nach dem Auspacken für nahtloses Koppeln per 1-Klick, automatisches Vor-Koppeln mit allen deinen Geräten sowie „Wo ist?“ und „Mein Gerät finden“.

Jeder In-Ear Kopfhörer verfügt über ein speziell entwickeltes Mikrofon, das mit einem verbesserten Noise-Learning Algorithmus für herausragende Anrufqualität sorgt.

Größere Reichweite und weniger Aussetzer dank der branchenführenden erstklassigen Bluetooth Technologie.

Beats Solo 4 sind ab sofort bestellbar

Ebenfalls neu sind die Beats Solo 4, die für 229,95 Euro ab sofort in den Farben Mattschwarz, Schieferblau und Wolkenrosa erhältlich sind. Mit nur 217 Gramm sind die Kopfhörer sehr leicht und die UltraPlush-Ohrpolster sorgen für einen angenehmen Sitz. Der Flex-Grip-Bügel, individuell anpassbare Metallschieber und ergonomisch abgewinkelte Ohrmuscheln sorgen dafür, dass die Solo 4 bequem sitzen und an Ort und Stelle bleiben, um eine optimale Klangübertragung an die Ohren zu gewährleisten.

Durch Nutzung verbesserter Beamforming-Mikrofone und eines intelligenten Geräuschlernalgorithmus bieten die Solo 4 eine erstklassige Anrufqualität und Interaktion mit den Sprachassistenten. Des Weiteren gibt es Support für „Hey Siri“ und Wo ist?.

Die Beats Solo 4 verfügen über eine längere Batterielaufzeit im Vergleich zur Vorgängergeneration. Mit bis zu 50 Stunden Wiedergabezeit können Nutzer und Nutzerinnen mit den Beats Solo 4 die längsten Trainingseinheiten, Reisetage und Telefongespräche bewältigen. Bei niedrigem Akkustand ermöglicht Fast Fuel bis zu fünf Stunden zusätzliche Wiedergabezeit nach nur zehn Minuten Ladezeit.

Beats Solo 4: Die Funktionen im Überblick

Die spezielle akustische Architektur mit optimierten Treibern liefert den kraftvollen ausgewogenen Beats Sound

Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking umgibt dich mit deiner Musik, deinen Filmen und Spielen, indem es deine Kopfbewegungen verfolgt und so ein interaktives Surround-Sound-Erlebnis erzeugt

Die UltraPlush On-Ear Ohrpolster bieten ganztägigen Komfort und eine besondere Langlebigkeit. Und mit der außergewöhnlichen Isolation passiver Geräusche werden Umgebungsgeräusche perfekt herausgefiltert

Der Kopfbügel mit flexiblem Halt und die ergonomisch angewinkelten Ohrmuscheln unterstützen den komfortablen Sitz mit besonderer Stabilität und sorgen dafür, dass die hohe Klangqualität optimal an deine Ohren weitergeleitet wird

Mit nur 217 Gramm ist das ergonomische Design der Kopfhörer so leicht, dass du fast vergisst, dass du sie trägst

Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit, damit du länger hören kannst, ohne aufladen zu müssen

Fast Fuel bedeutet, dass du mit einem nur 10-minütigen Ladevorgang bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit erhältst⁴

Duale Kompatibilität für iOS sowie Android ermöglicht nahtloses Koppeln per 1-Klick, automatisches Koppeln mit allen in deinem Konto eingetragenen Geräten und zusätzlich „Wo ist?“ und „Mein Gerät finden“

Außergewöhnliche Anrufqualität dank mehrerer digitaler Beamforming-Mikrofone, die auf einem fortschrittlichen Sprachlernalgorithmus basieren

Erweiterte Reichweite und weniger Aussetzer dank der branchenführenden erstklassigen Bluetooth Technologie

Hochauflösendes, verlustfreies Audio über USB-C oder 3,5-mm-Audiokabel. Hören über das 3,5-mm-Audiokabel verbraucht keinen Strom aus dem Akku