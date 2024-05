Aqara Wandsteckdose H2 mit Matter kostet 39,99 Euro

Der bekannte Smart Home-Hersteller Aqara erweitert sein Sortiment um die neue Aqara Wandsteckdose H2 (Amazon-Link). In Verbindung mit dem Aqara Hub M3 gibt es Support für Matter und ihr könnt die Steckdose mit HomeKit, Alexa oder Google Assistant nutzen. Die Steckdose ist dabei für die Unterputzmontage vorgesehen und lässt sich auch in Standardschalter-Serien integriert, da die H2 im Format 55 x 55 Millimeter vorliegt.

Die Steckdose selbst funkt leider nicht via Thread, sondern über ZigBee 3.0. Ein Highlight der neuen Unterputzsteckdose ist die fortschrittliche Stromautomatisierungsfunktion. Über die Aqara Home App kann man Automationen erstellen, die nach dem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren. Ihr könnt dabei den Zustand der Steckdose für Automationen nutzen, die so jedoch nur in der Aqara-App möglich sind. Unter anderem könnt ihr den verbundenen Fernseher einschalten und parallel mit einer Automation die entsprechende Lichtszene aktivieren.

Aqara Wandsteckdose H2 kann den Stromverbrauch messen

Gleichzeitig kann die Aqara Wandsteckdose H2 den Stromverbrauch messen und Daten in Echtzeit liefern, aber auch historische Daten anzeigen. Da in der Aqara Home App alle Daten aufgeschlüsselt werden, könnt ihr Stromfresser schnell ausfindig machen und die Nutzungsgewohnheiten entsprechend anpassen, um die Stromrechnung zu senken. Mit dem zusätzlichen Knopf direkt an der Steckdose könnt ihr diese auch manuell ein- und ausschalten.

Die Aqara Wandsteckdose H2 kostet 39,99 Euro, allerdings ist sie bei Amazon noch nicht erhältlich. Das Listing ist zwar schon online, jedoch sind zum aktuellen Zeitpunkt keine Vorbestellungen möglich. Der offizielle Markstart ist laut Aqara am 30. Mai.

Aqara Wandsteckdose H2 EU mit Matter, Zigbee 3.0 HUB erfordert, 16A,... [Homekit- und Matter-Unterstützung] Ein Aqara Zigbee 3.0 Hub ist erforderlich (außer mit dem Kamera-Hub G2H) und separat erhältlich. Mit einem...

[Verschiedene Steuerungsoptionen] Die Wandsteckdose H2 EU bietet vielseitige Steuerungsoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie können sie...