Soundcore Sleep A20: Nach Kickstarter jetzt im regulären Verkauf

Bereits im April haben wir euch die Soundcore Sleep A20 ausführlich vorgestellt. Die besonderen In-Ear-Kopfhörer von Anker waren damals mitten in einer Kickstarter-Kampagne und konnten für knapp 100 Euro „vorbestellt“ werden. Mittlerweile sind sie regulär und mit Prime-Lieferung am Mittwoch erhältlich.

Allerdings: Der Listenpreis ist jetzt deutlich höher. 149,99 Euro (Amazon-Link) kosten die neuen Soundcore Sleep A20, das ist doch schon ziemlich happig. Solltet ihr die Kopfhörer nicht ganz dringend benötigen, würde ich euch noch zu ein wenig Geduld raten – bei Anker und seinen Marken gibt es ja immer mal wieder Preisaktionen.

Soundcore Sleep A20 können „im Bett“ getragen werden

Ich habe die Soundcore Sleep A20 in den letzten Wochen sehr lieb gewonnen. Auch wenn man sie die ganze Nacht tragen und sich bis zu 14 Stunden lang im Schlafmodus mit seichten Klängen berieseln lassen kann, habe ich sie immer viel kürzer getragen. Die entscheidende Phase ist bei mir oftmals das Einschlafen, das in fremden Hotelbetten oder mit unsortierten Gedanken nicht so leicht fällt.

Zunächst einmal stehen diese In-Ear-Kopfhörer kaum aus dem Ohr heraus, dazu sind die Bügel aus besonders weichem Material gefertigt. Klar, ein kleines bisschen Druck verspürt man schon noch, mit AirPods zum Beispiel kann ich mich aber nicht einfach seitlich auf ein Kissen legen. Das klappt mit den Soundcore Sleep A20 sehr gut und ich kann mir prima ein Podcast oder Hörspiel anhören.

Ehrlicherweise muss man aber auch ein paar Abstriche machen. Die Sound-Qualität ist gut, aber eben auch nicht spitze. Auf eine aktive Geräuschunterdrückung muss man leider verzichten, das macht sich im Flugzeug oder Zug negativ bemerkbar. Solltet ihr die Kopfhörer nur in Innenbereichen nutzen, macht das eher wenig aus.

Ein weiteres Feature der Soundcore Sleep A20: Sie können euren Schlaf analysieren. Dazu wird ein MEMS-Sensor und eine Echtzeituhr verwendet. Das ist allerdings ein Feature, das ich nicht großartig ausprobiert haben. Auch mit der Apple Watch nutze ich solche Features überhaupt nicht, hier bin ich also einfach der falsche Ansprechpartner.

