Teufel Airy TWS 2: Günstige In-Ear-Kopfhörer im Test

Wenn man sich neue In-Ear-Kopfhörer zulegen möchte, hat man ja die Qual der Wahl. Und man kann auch ordentlich Geld ausgeben, Preise von zum Teil weit über 250 Euro sind bei Apple, Bose oder Sony kein Problem. Heute gibt es aber einen Kandidaten für den kleineren Geldbeutel: Die Teufel Airy TWS 2 für 99,99 Euro (zum Shop). Aber was bekommt man dafür geboten?

Im Vergleich zum Vorgänger auf jeden Fall ein paar spannende Verbesserungen. Im neuen Airy ist eine aktive Geräuschunterdrückung integriert, die natürlich auch einen Transparenzmodus bietet. Zudem spendiert Teufel den In-Ear-Kopfhörern einen Wasserschutz und eine App-Anbindung. Und auch der Klang sollte sich gegenüber dem Vorgängermodell noch verbessert haben, immerhin wird in den Teufel Airy TWS 2 ein fast doppelt so großer Treiber verbaut – er ist jetzt 10 statt 5,8 Millimeter groß.

Der erste Eindruck ist ziemlich kantig

Die Teufel Airy TWS 2 werden in einer ziemlich unaufgeregten Verpackung geliefert, mutmaßlich besteht der Karton aus recyceltem Material. Für die Vitrine ist diese Box sicherlich nichts, aber es kommt ja auch viel mehr auf die inneren Werte an. Und dort finden wir neben den beiden In-Ears und dem Ladecase unter anderem fünf Silikon-Aufsätze in verschiedenen Größen sowie ein USB-C Ladekabel.

Das Ladecase selbst, das die Kopfhörer rund dreieinhalb Mal aufladen und die Gesamtspieldauer auf 42 Stunden erhöhen kann, hat mich nicht wirklich vom Hocker gehauen. Mir persönlich ist das Design zu kantig und der verwendete Kunststoff nicht hochwertig genug. Auch auf Extras wie Wireless Charging muss man verzichten. Ein bisschen wenig Premium, wobei wir hier ja auch wirklich nicht über die Premium-Preisklasse sprechen.

Werfen wir also lieber einen Blick auf die Kopfhörer. Diese können direkt einmal mit einer extrem langen Laufzeit punkten, bis zu 9 Stunden sind möglich. Mit ANC sind es immerhin noch 5,5 Stunden, beides ordentliche Werte für In-Ear-Kopfhörer.

Und auch die Steuerung der Teufel Airy TWS 2 gefällt mir ziemlich gut. Anrufe annehmen, Musik steuern, die Wiedergabe pausieren oder sogar die Lautstärke einstellen, all das geht problemlos. Genau wie ein fliegender Wechsel zwischen Transparanz-Modus und Geräuschunterdrückung. Alles ist per Fingertipp auf einen der beiden In-Ears möglich.

Klang und Equalizer in der Teufel-App

Die Steuerung wird in der Teufel-App in einem kleinen Tutorial ausführlich erklärt. Ohnehin lohnt sich die Installation der App, denn dort findet ihr auch einen Equalizer für die Teufel Airy TWS 2. So könnt ihr den Klang ganz an eure persönlichen Vorlieben anpassen – und die Unterschiede sind wirklich deutlich zu hören.

Was das Active Noise Cancelling und auch den Klang selbst angeht, kann man für die Preisklasse bis 100 Euro wirklich keine Kritik äußern. Der Klang ist detailreich und klar, auf Wunsch mit einem durchaus satten Bass. Hier kommt man vielleicht nicht an Apples Sound der AirPods Pro heran, aber die kosten eben auch fast drei Mal so viel.

Sollten 100 Euro euer zur Verfügung Budget sein, dann spielen die Teufel Airy TWS 2 aus meiner Sicht in der ersten Liga. In-Ear-Kopfhörer in dieser Preisklasse zu finden, die einen bedeutend besseren Klang bieten, dürfte ein sehr schwieriges Unterfangen werden.

Das fehlt den Teufel Airy TWS 2

Nur eine Sache habe ich während meines Tests vermisst: Das automatische Pausieren der Wiedergabe, wenn man einen Kopfhörer aus dem Ohr nimmt. Gerade wenn jemand mit mir spricht oder ich eine Durchsage hören will, finde ich dieses Feature bei anderen Kopfhörern sehr praktisch. Für mich auch irgendwie intuitiver, als den Transparenzmodus zu aktivieren, während die Wiedergabe des Songs oder des Podcasts weiter läuft.

Sollte dieses Feature für euch weniger wichtig sein und euch ebenfalls egal sein, ob das Ladecase nun kantig oder geschmeidig abgerundet ist, dann sind die Teufel Airy TWS 2 im Preissegment bis 100 Euro eine echte Empfehlung. Der Klang kann sich definitiv sehen lassen, zumal er sich über den Equalizer in der Teufel-App auch bedeutend an eure Vorlieben anpassen lässt – entweder mit diversen Voreinstellungen oder ganz manuell.

Neben klassischem Night Black und Pure White sind die Airy TWS 2 auch in den Farben Ruby Red, Sage Green und Space Blue erhältlich – dabei sind nicht nur die In-Ears selbst und das Ladecase farblich angepasst, sondern auch die Anzeige in der App.

Teufel Airy TWS 2 Unterwegs mit deiner Lieblingsplaylist und aktiver Geräuschunterdrückung, im Gespräch während eines Videomeetings oder beim Genießen deiner Soap am Laptop: Wo immer du guten Klang brauchst, der Airy TWS 2 ist dein zuverlässiger Soundbegleiter. 99,99 EUR jetzt kaufen