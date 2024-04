Fairphone Fairbuds: Neue Generation kabelloser In-Ears vorgestellt

Der niederländische Hersteller Fairphone ist schon seit einigen Jahren am Smartphone-Markt vertreten und setzt beim eigenen Portfolio auf modulare, reparable und langlebige Mobiltelefone, die möglichst ohne Ausbeutung von Mensch und Natur produziert werden sollen. Gleiches gilt auch für das mittlerweile etablierte Audio-Segment von Fairphone, in dem mit den Fairbuds XL und den Fairbuds OverEar- und InEar-Kopfhörer mit gleichen Ansprüchen an Fertigung und Reparierbarbeit gearbeitet wird.

Nun hat Fairphone die nächste Generation der Fairbuds vorgestellt, ein neues Modell der kabellosen InEar-Kopfhörer, „die die durch erstklassigen Klang, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit überzeugen“ – so der Hersteller. Im Stil von Fairphone lassen sich insgesamt sieben Ersatzteile problemlos austauschen, darunter auch die Akkus in beiden In-Ear Kopfhörern sowie im modularen Ladegehäuse. Dies ist ein entscheidender Aspekt für die Langlebigkeit, da eine abnehmende Akkulebensdauer einer der Hauptgründe ist, warum funktionierende Kopfhörer weggeworfen werden.

Mit einer in der Branche einzigartigen erweiterten dreijährigen Garantie verlängert Fairphone zudem die Lebensdauer der Fairbuds und gibt so die Möglichkeit, die eigene Umweltbelastung zu verringern – die Hauptursache der Kohlenstoffemission von Kopfhörern ist nämlich eng mit ihrem Herstellungsprozess verbunden. Bei Verlust eines Kopfhörers kann zudem ganz leicht Ersatz bestellt werden.

Fairbuds: Zu 70 Prozent aus recycelten Materialien gefertigt

Um den CO2-Fußabdruck der Fairbuds zu reduzieren, bestehen sowohl die In-Ear Kopfhörer als auch das Ladegehäuse zu 70 Prozent aus recycelten Materialien. Alle verwendeten Kunststoffe sind recycelt und bei der Produktion werden zu 100 Prozent recycelte Seltenerdmetalle verwendet. Für unvermeidbare Treibhausgasemissionen bei der Produktion der Fairbuds unterstützt das Unternehmen Kohlenstoffreduktionsprojekte, die nach den hohen Anforderungen des Goldstandards zertifiziert sind. Die Höhe der Finanzierung für diese Projekte basiert auf den während des Produktlebenszyklus entstandenen CO2-Emissionen. Die klimabewussten Fairbuds sind zudem E-Waste-neutral, was bedeutet, dass für jedes produzierte Paar Fairbuds ein entsprechendes Gewicht an elektronischem Abfall verantwortungsbewusst recycelt wird.

Die neuen Fairbuds bieten einen Sound, der mit hochwertigen, titanbeschichteten 11-mm-Treibern abgestimmt wurde. Eine Eliminierung der Umgebungsgeräusche ermöglicht eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit Reduzierung von Windgeräuschen sowie klare Anrufe drinnen oder draußen. Die Fairbuds verfügen über sechs eingebaute Mikrofone und bieten eine Multipoint-Bluetooth-Verbindung, die das gleichzeitige Verbinden von zwei Geräten ermöglicht.

Mit bis zu 26 Stunden Wiedergabedauer mit dem Ladegehäuse und einer IP54-Bewertung für Schweiß- und Wetterbeständigkeit sind die Earbuds zudem für Outdoor-Einsätze geeignet. Der Klang lässt sich ganz nach den eigenen Wünschen mit einem Acht-Band-Equalizer in der Fairbuds-App anpassen, die sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte verfügbar ist.

Die neue Generation Fairbuds ist in den zwei Farbvarianten Schwarz und Weiß ab dem heutigen 9. April über die Website von Fairphone und ausgewählten Partnern in Europa für 149 Euro erhältlich.