Beurer Menstrual Relax+ EM55: TENS-Schmerzlinderung in überarbeiteter Variante

Die Leserinnen von appgefahren werden sicher das Problem kennen: Vor oder während der monatlichen Menstruation setzen häufig Unterleibskrämpfe ein, mit denen man sich nur noch mit Körnerkissen und einer Kuscheldecke ausgestattet auf das Sofa verziehen möchte. Wenn dann aber die Arbeit, wichtige Termine oder Aufgaben anstehen, ist diese Lösung meistens keine Option. Als Alternative zum Einwerfen von Schmerzmitteln gibt es seit einiger Zeit das Beurer Menstrual Relax, eine Kombination aus TENS-Stimulation und Wärmepad für den schmerzenden Bauch.

Ich hatte das Beurer Menstrual Relax in der Vergangenheit bereits ausprobieren können und auch in einem Testbericht genauer vorgestellt. Nun hat Beurer das Menstruations-Pad überarbeitet und bietet mit dem Menstrual Relax+ EM55 (Amazon-Link) eine verbesserte Variante des kleinen und praktischen Helferleins an.

Doch was ist das Menstrual Relax+ eigentlich? Das Gerät sieht formtechnisch aus wie ein Schmetterling und will mit einer Kombination aus Wärme- und TENS-Funktion Unterleibskrämpfe während der Menstruation oder bei einer Endometriose-Erkrankung lindern. TENS steht für „transkutane elektrische Nervenstimulation“ und soll die Weiterleitung des Schmerzes durch Stromimpulse in die Nervenfasern unterdrücken, und so den Schmerz lindern. Unterstützt wird die 15-stufige TENS-Funktion durch ein Wärme-Feature, das den Beurer Menstrual Relax+ auf bis zu 43 Grad erwärmt. Mit dem USB-C-Port kann der integrierte Akku des Geräts aufgeladen werden und so bis zu sechs Sitzungen à 20 Minuten mit einer vollen Ladung ermöglichen.

Kleines Extra: Inklusive Zipperbeutel für den Transport

Das statt in bisher bekannter violetter Farbe bekannte Silikon-Pad kommt nun in einer neuen hellblauen Farbvariante daher und ist fast doppelt so groß wie der Vorgänger. Auf der Rückseite befinden sich zwei große Klebeflächen, um das Menstrual Relax selbsthaftend am Unterbauch anbringen zu können. Durch die dünne und weiche flexible Struktur passt es sich an alle Körperformen an und kann problemlos ganz diskret unter der Kleidung getragen werden – optimal daher auch für unterwegs.

Im Lieferumfang des Beurer Menstrual Relax+ EM55 befinden sich neben dem Gerät selbst auch insgesamt vier Klebepads, zwei davon werden direkt auf die Rückseite aufgebracht. Zudem gibt es ein knapp 10 cm kurzes USB-A-auf-USB-C-Ladekabel und einen kleinen Kunststoff-Zipperbeutel, in dem sich das Gerät samt Zubehör unterbringen und transportieren lässt. Ein nettes kleines Extra, das ich beim Auspacken nicht erwartet habe. Nach dem Anbringen der Klebepads wird das Gerät über das mitgelieferte Kabel voll aufgeladen, ehe es erstmals zum Einsatz kommt.

Aufladen nur mit beigelegtem USB-C-Kabel möglich

An dieser Stelle gibt es von mir einen Kritikpunkt: An der USB-C-Ladebuchse des EM55 sind an den Seiten zwei kleine Ausbuchtungen zu finden, die es unmöglich machen, ein handelsübliches USB-C-Kabel zum Aufladen zu verwenden. Das mitgelieferte Kabel verfügt über entsprechende Aussparungen, so dass sich allein das leider auch sehr kurz geratene Kabel zum Laden nutzen lässt. Warum hat man sich für diese Exklusivlösung entschieden, wenn es doch in nahezu jedem Haushalt eh schon USB-C-Kabel zum Aufladen gibt? So muss unterwegs immer das spezielle USB-C-Kabel des EM55 zusätzlich mitgenommen werden, sonst lässt sich das Gerät nicht aufladen. Beim Vorgänger kam noch ein handelsüblicher USB-C-Anschluss zum Einsatz, der ohne Exklusivität und Einschränkungen auskam.

Ist das Gerät erst einmal voll geladen, kann es direkt auf dem Bauch aufgeklebt und verwendet werden – entweder mit TENS-Stimulation und Wärme, oder auch nur mit Wärmefunktion allein. Im direkten Vergleich zum Vorgänger, dem EM50, macht sich die etwas größere Wärmefläche auf der Rückseite des Menstrual Relax+ bei der Anwendung deutlich bemerkbar. Auch die vergrößerten Klebeflächen, die die TENS-Stimulation übertragen, zeigen sich schon bei niedrigerer Stufe intensiver und wirksamer. Sind die Klebepads einmal nicht mehr ansehnlich und verbraucht, können sie separat nachgekauft werden.

Größeres Wärmepad ist ein Pluspunkt des EM55

In einer neueren Anwendungsstudie mit dem Vorgängermodell, dem kleineren Menstrual Relax EM50, bestätigten laut Beurer „mehr als 80 Prozent der Frauen […] eine Schmerzlinderung in den ersten drei Zyklustagen“ durch die TENS- und Wärmeanwendung. Das durchführende Institut Prof. Kurscheid begleitete insgesamt 59 Probantinnen zur Wirksamkeit des EM50 in der Reduktion von primärer Dysmenorrhoe (PD) assoziiertem Regelschmerz (RedSchmerz).

Bei meinen Tests mit dem Menstrual Relax+ empfand ich vor allem das vergrößerte Wärmepad der überarbeiteten Version als großen Pluspunkt. Die TENS-Stimulation half zumindest bei mir während der Anwendung, die Unterleibskrämpfe zu lindern und lenkte mit ihren vibrierend-pulsierenden Rhythmen vom Schmerz ab. Wie bei vielen Optionen zur Schmerzbewältigung während der Menstruation und bei Endometriose sind diese von Person zu Person unterschiedlich wirksam und werden individuell aufgenommen. Einen Versuch ist das Menstrual Relax+ schon allein aufgrund der wohltuenden Wärmeanwendung sicher wert.

Erhältlich ist das Beurer Menstrual Relax+ bei Amazon, wo es für aktuell 73,98 Euro inklusive kostenloser Ein-Tages-Lieferung bestellt werden kann. Weitere Informationen zum Menstrual Relax+ EM55 gibt es auch auf der entsprechenden Produktseite bei Beurer.

