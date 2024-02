Garmin Index BPM: Smartes Blutdruckmessgerät mit App & WLAN

Der Hersteller Garmin ist schon seit langem für Sport-, Fitness-, Navigations- und Gesundheitsprodukte bekannt. Nun hat man mit dem Garmin Index BPM ein neues smartes Blutdruckgerät auf den Markt gebracht, das ab sofort im Handel erhältlich ist.

Das Garmin Index BPM verfügt über eine WLAN- und Bluetooth-Anbindung, so dass mit dem Gerät gemessene Werte gleich in die Garmin Connect-App übertragen werden können. Die verstellbare Manschette für Armumfänge von 22 bis 42 cm ist für Menschen allen Alters passend, zudem können bis zu 16 Personen mit dem Index BPM ihren Blutdruck messen und Werte unabhängig voneinander in ihrem eigenen Garmin Connect-Konto verwalten. Das Gerät wird mit mitgelieferten Batterien (4x AAA) betrieben, die laut Garmin bis zu neun Monate halten und sich leicht auswechseln sollen.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung liefert das smarte Blutdruckmessgerät für den Oberarm genaue Blutdruck- und Herzfrequenzdaten. Es lassen sich einzelne Messung vornehmen oder ein Durchschnittswert aus drei nacheinander durchgeführten Messungen ermitteln. Auf dem integrierten Display lassen sich die Werte sofort nach der Messung ansehen.

Garmin Index BPM kostet 179,99 Euro

Wenn man die Messwerte mit dem eigenen Garmin Connect Konto synchronisiert, kann man in der App Berichte für 7 Tage, 4 Wochen und 1 Jahr anzeigen und diese als PDF-Datei exportieren. Über die Garmin Connect-App lassen sich zudem Benachrichtigungen auf einem kompatiblen Smartphone aktivieren, um so Erinnerungen zum Messen des Blutdrucks angezeigt zu bekommen.

Die Neuerscheinung ist ab sofort auf der Hersteller-Website zum Preis von 179,99 Euro erhältlich. Der Versand erfolgt binnen 4-7 Tagen und ist mit keinen weiteren Kosten verbunden.