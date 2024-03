Heat It Pro: Neue Generation ist mit dem iPhone 15 kompatibel

Bald geht es ja wieder los, mit den lästigen Mücken- und Insektenstichen. In den vergangenen Jahren haben sich Stichheiler bei uns im Haushalt bewährt und natürlich gibt es auch hier ein „smartes“ Gadget mit App. Genauer gesagt den Heat It, den wir euch im vergangenen Jahr schon vorgestellt haben.

Das bisherige Modell war allerdings nicht mit dem iPhone 15 kompatibel, bei dem ja erstmals ein USB-C-Port zum Einsatz kommt. Genau das ändert sich jetzt beim neuen Heat It Pro, wobei das Team aus Karlsruhe auch eine Lightning-Version für ältere iPhones anbieten wird.

Der neue Heat It Pro startet zunächst auf Kickstarter, dort sollen 30.000 US-Dollar eingesammelt werden. Einen Heat It Pro gibt es ab 34 US-Dollar, der Versand ist inklusive. Umgerechnet bezahlt ihr gut 31 Euro, damit bewegen wir uns beim Early Bird Preis auf dem Niveau des Vorgängers. Die Auslieferung soll bei erfolgreich abgeschlossener Kampagne bereits im Mai 2024 erfolgen, also gerade pünktlich zur Outdoor-Saison.

Heat It Pro: Die Neuerungen gegenüber dem Heat It

Der Heat It Pro bringt natürlich einige Verbesserungen mit, so ist die USB-C-Variante nicht mehr nur mit Android-Smartphones kompatibel, sondern eben auch mit der neuesten iPhone 15-Generation. Auch das Design hat sich verändert, so ist beispielsweise die Kappe für den Stecker etwas hübscher gestaltet. Hier kommt sogar Metall zum Einsatz, um den Heat It Pro noch robuster und hochwertiger zu machen.

Am Funktionsprinzip hat sich derweil nichts geändert: Der Insektenstich wird mit Hitze behandelt und juckt im Anschluss deutlich weniger als zuvor. Das sorgt dafür, dass man sich weniger oft kratzen muss und die Wahrscheinlichkeit für Entzündungen abnimmt.

„Neben der eleganten Optik, der hohen Materialqualität und dem cleveren Befestigungsmechanismus kann der Heat It Pro dank des integrierten BiteLight jetzt auch problemlos nachts verwendet werden“, schreibt der Hersteller über eine weitere Neuerung, eine kleine integrierte LED.

Es würde uns jedenfalls sehr wundern, wenn die Kickstarter-Kampagne nicht erfolgreich verläuft. Der Heat It Pro dürfte dann auch im Sommer ganz regulär im Handel verfügbar sein, der Listenpreis soll dann aber über 50 Euro betragen.